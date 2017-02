Az Opelt teljesen átállíthatják elektromos autók gyártására

Az Opel vezére új stratégián dolgozott a túlélés érdekében

Neumann az új stratégia kidolgozásával, elfogadtatásával és végrehajtásával szerette volna biztosítani az Opel túlélését a cégcsoporton belül.

A vezér aggódott amiatt, hogy az Opel önmagában nem rendelkezik a szükséges erőforrásokkal ahhoz, hogy egyszerre fejlessze a belsőégésű motorral és az elektromos motorral szerelt járművek hajtásláncát. Éppen ezért arra számított, hogy a jövőben használhatják majd a GM elektromos autó platformját, illetve biztosítják számára a szükséges erőforrásokat.

A GM megengedné az elektromos autó platformjának használatát és Neumann stratégiája is megvalósulhat

Mary Barra, a General Motors vezére megengedné a PSA-csoportnak, hogy használják az elektromos autó platformjukat, illetve az Opel Ampera-e gyártásához szükséges technológiájukat abban az esetben, hogyha az üzlet megvalósul és franciák hajlandóak licencdíjat fizetni azért.

A Manager Magazin ráadásul arról is beszámolt, hogy az Opel megvásárlása esetén elképzelhető egy olyan forgatókönyv is, hogy Neumann tervét megvalósítsák a PSA-csoporton belül.

Csütörtökön írtunk arról, hogy az Opel vezére hónapok óta egy olyan stratégián dolgozhatott titokban, amely a márkát a General Motors elektromos autó divíziójává alakította volna át és minderről a cégcsoport menedzsmentje már májusban dönthetett volna.Az ügyre rálátó források állították, az Opel vezérérének több dolog miatt is nagyon fontos volt, hogy az új stratégiát megvalósíthassa az anyavállalat segítségével:A dolognak viszont volt egy nagy szépséghibája, míg Neumann az új stratégiával volt elfoglalva, a GM vezetése már javában tárgyalt titokban a PSA-csoporttal az Opel lehetséges eladásáról. A tervezett üzlet kedden nyilvánosságra került és a fejlemények alapján nagy a valószínűsége annak, hogy meg is valósulhat. Csütörtökön viszont még nem lehetett tudni semmit arról, hogy mi lesz Neumann új stratégiájával, ahogy arról is csak találgatások voltak, hogy folytatódhat-e Európában a tisztán elektromos meghajtású Opel Ampera-e - Chevrolet Bolt európai változata - gyártása és értékesítése abban az esetben, ha az amerikaiak eladják az Opelt.A német Manager Magazin viszont újabb információkkal rukkolt elő , a tárgyalásokra rálátó forrásokra hivatkozva azt állítják, hogyBarra szerdán ellátogatott Rüsselsheimbe, az Opel központjába, ahol állítólag arról beszélt, hogy a PSA-csoport vezére örömmel folytatná a munkát a jelenlegi menedzsmenttel. Ezt az értesülést erősíti, hogy Carlos Tavares maga is kijelentette, a sikeres üzlet esetén továbbra is azt szeretné, hogy az Opel teljes mértékben német vállalat maradjon és szeretné megtartani a cég jelenlegi vezetését.Igaz, az ügyben hivatalos állásfoglalás még nem történt, de Neumann nagyon bizakodó, pénteken a Twitteren tett ígéretet arra, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy megteremtsék a fenntartható és sikeres jövőt az Opel számára.

Egy ilyen stratégiai váltás érintené a magyarországi operációt is

Neumann úgy számolhatott, hogy 2030-ra teljesen megszüntetik majd a belsőégésű motorok gyártását, addig két részre, egy "régi" és egy "új" Opelre osztotta volna a vállalatot.

Nem lehetünk biztosak abban, hogy végül tényleg eladja a General Motors az Opelt a franciáknak, igaz egyre nagyobb a valószínűsége

Nem tudjuk, hogyha a tervezett üzlet végül mégis zátonyra fut, akkor mi lesz a sorsa a Neumann által kidolgozott új stratégiának

Nem lehetünk biztosak abban sem, hogy a franciák sikeres üzlet esetén tényleg nem változtatnak majd az Opel menedzsmentjén, illetve tényleg megvalósítják majd a Neumann által kidolgozott új stratégiát

Ahogy azt sem tudjuk, hogyha végül hozzákezdenek az átalakításhoz, és tényleg két részre osztják a vállalatot, akkor a magyarországi üzem hová sorolódik

Arról sincsenek információk, hogy az Opel jelenlegi menedzsment hogyan, mi alapján súlyozná ki a belsőégésű és az elektromos motorok gyártását a cégcsoporton belül.

A titokban tervezett új stratégia érdekessége, hogy megvalósítása esetén mindenképpen érdemi hatással lenne a magyar operációra is, a források szerint ugyanisAz nem derült ki, hogy mit érthetett régi és új Opel alatt, de elképzelhető, hogy előbbi gyártotta volna a belsőégésű motorral szerelt Opeleket, illetve az azokhoz szükséges hajtáslánc elemeit, míg utóbbi folyamatosan állt volna át az elektromos járművek előállítására.Az biztos, hogy egy ilyen terv jelentős átalakulásokat hozhatna a magyar operációnál is, de fontos hangsúlyozni, hogy sok a bizonytalanság:Csak az elmúlt években 690 millió eurót fektettek be nálunk a motorgyártás felpörgetése érdekében, így a szentgotthárdi üzem meghatározó szerepet kapott a cégcsoporton belül.Az is biztos, hogy Magyarország szempontjából fontos a szentgotthárdi üzem jövője, ahol 2015-ben 511 ezer, 2016-ban pedig már 630 ezer motort gyártottak, és több mint 1 400 embert foglalkoztattak. A 2016-os üzleti évre vonatkozó számok még nem érhetőek el, viszont a 2015-ös eredménnyel számolva az Opel Szentgotthárd Autóipari Kft. a hazai GDP durván 0,15 százalékát, míg az exportunknak kicsivel több, mint 2 százalékát adta.