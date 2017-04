Bomba meglepetés a Mercedestől

A Daimler hivatalosan április 26-án teszi majd közzé első negyedéves eredményeit, de az év első három hónapja annyira jól sikerült a vállalatnak, hogy a menedzsment előzetes számokat publikált.Ezekből kiderült, hogy a Daimler több mint 4 milliárdos üzemi eredményt ért el az első negyedévben, amely közel 87 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest és több mint 31 százalékkal haladta meg az elemzői várakozást.

A személyautó (+60%), a kamion (+29,4%), a kisteherautó (+18,6%), a busz (+66%) és a pénzügyi (+22%) üzletág üzemi eredménye is nőtt az első negyedévben év/év alapon.Azt azért hozzá kell tenni, hogy az eredmény növekedésében egyszeri tételek is fontos szerepet játszottak: (1) a Daimler HERE vállalatban meglévő részesedésének értéknövekedése 183 millió euróval járult hozzá az eredményhez, (2) ingatlanértékesítésből 267 millió eurós nyeresége származott a cégcsoportnak.A Daimler árfolyama 0,4 százalékos esést követően 66,6 eurón zárta a keddi kereskedést.