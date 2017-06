Brutális ütemben terjed az elektromos autózás a világban

Brutális ütemben terjed az elektromos autózás

Tavaly a plug-in-hibrid és a tisztán elektromos járművek állománya már meghaladta a 2 millió darabot globálisan, amely közel 60 százalékos növekedést jelentett 2015-höz képest.

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) legfrissebb tanulmányából kiderült, hogy az egyre nagyobb hatótávolságot biztosító akkumulátoroknak, a direkt és indirekt ösztönzőknek, valamint a dinamikusan fejlődő nemzetközi töltőinfrastruktúrának köszönhetően az elektromos autók száma megsokszorozódott néhány év alatt.A jelentős megugrásban, illetve a bűvös 2 milliós értékhatár átlépésében nagy szerepet játszott az is, hogy csak 2016-ban több mint 753 ezer plug-in-hibridet és elektromos autót adtak el világszerte.

Tisztán elektromos meghajtású járműből több mint 1,2 millió darab futott a világ útjain 2016 végén. Ebben nagy szerepe volt Kínának, ahol az intenzív támogatásoknak, illetve az olcsóbban megvásárolható helyi márkáknak köszönhetően több mint duplájára nőtt az elektromos autók száma egy év alatt. Ezzel egyébként ismét sikerült az Egyesült Államokat is maguk mögé utasítaniuk a kínaiaknak, ahol 2015 végén több mint 41 százalékos növekedést követően, 297 ezer elektromos autó volt forgalomban.

Hogyha maradunk az elektromos autóknál, akkor elmondható az is, hogy Kína adta a teljes állomány 40 százalékát, míg az Egyesült Államokban futott a globális állomány 25 százaléka. De a meghatározó szereplők között ott volt Norvégia (8%), Japán (7%) és Franciaország (6%) is. Mindez egyben azt is jelentette, hogy ebben az öt országban helyezték forgalomba a világ elektromos autóinak 86 százalékát.

És hol van még az igazi felfutás?

Abban az esetben, hogyha az összes olyan ország, amelyik konkrét célt fogalmazott meg, megvalósítja tervét, akkor 2020 végén több mint 15 millió plug-in-hibrid és elektromos autó fut majd az útjaikon, ez pedig a teljes járműállományuk több mint 3 százalékát jelenti majd.

Annak ellenére, hogy a plug-in-hibrid és az elektromos autók száma megsokszorozódott néhány év leforgása alatt, a globális járműállománynak csupán elenyésző, 0,2 százalékos részét adták tavaly.Ez a helyzet viszont gyorsan változhat, az elmúlt években ugyanis azok az országok, ahol fontosnak tartják az elektromos autózás elterjesztését, egymást túllicitálva jelentették be 2020-ra vonatkozó célkitűzéseiket. Kínában az évtized végére 4,6 millió plug-in-hibridet és elektromos járművet - ebből 4,3 millió lenne személyautó - szeretnének a közutakon látni, míg az Egyesült Államokban a 3 milliós határ átlépésére kerülhet sor 2020 végéig. Japánban a kitűzött cél az 1 milliós érték elérése, míg Európában a német kormány határozott meg hasonlóan ambiciózus célokat. Nagy-Britannia 1,6 millió darabos és Franciaország 2 millió darabos várakozása pedig még ezeknél is sokkal bátrabb.Itt azonban muszáj megjegyezni, hogy a 2020-ra kitűzött céloktól még az összes ország nagyon messze van. Kivétel nélkül a jelenlegi állományok sokszorozódására lenne szükség ahhoz, hogy bármelyik nemzet teljesíteni tudja a saját ígéretét.

Az elektromos autók dinamikus térnyerése várható az autógyártók korábbi bejelentései alapján is. 2020-ban már 9-20 millió elektromos autót adhatnak el, míg 2025-ben már 40-70 millió elektromos autót értékesíthetnek globálisan.

Az egyes országok és autógyártók várakozása mellett érdemes megnézni azt is, hogy milyen más előrejelzések léteznek a plug-in-hibrid és az elektromos autók állományának várható alakulására vonatkozóan. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) 2DS forgatókönyve szerint - ez alapján a globális átlaghőmérséklet 50 százalékos valószínűséggel nem emelkedik 2 Celsius-foknál nagyobb mértékben 2050-ig, illetve a szén-dioxid kibocsátás 60 százalékkal csökken - 2030 végére 140 millió plug-in-hibrid és elektromos autó futhat a világ útjain. Abban az esetben pedig, hogyha a Párizsi Egyezményt aláírók tartják magukat a vállalásukhoz, közel 100 millió elektromos meghajtású jármű kerülhet forgalomba.

Mi a helyzet Magyarországon?

Bár az IEA külön nem foglalkozik Magyarországgal, illik azért megemlékezni a hazai helyzetről is. A legfrissebb statisztikák szerint 2456 pár zöld rendszámmal szerelt autó futott május végén az ország útjain, ennek több mint a fele tisztán elektromos meghajtású, míg a többi plug-in-hibrid és kiterjesztett hatótávolságú jármű volt.A kormány viszont már régóta azt kommunikálja, a Jedlik Ányos Tervben szereplő várakozások alapján, hogy közel 63 ezer elektromos meghajtású jármű kerülhet a közutakra 2020 végére, amelyből durván 54 ezer darab lesz személyautó. Így a kitűzött cél eléréséhez a jelenlegi állomány sokszorozódására lenne szükség bő 3 éven belül, vagyis Magyarországnak a világ többi országához hasonlóan, nagyon bele kell húznia az elektromos autózás elterjesztésének területén.