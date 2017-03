Durva sebességkorlátozás bevezetése merült fel

ezzel hatásosan csökkenteni lehetne a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek számát.

Úgy érvel a brüsszeli biztos, hogy"Minden nap hetven ember veszíti életét az európai utakon, naponta ötszáz gyermek érintett" - emelte ki Bulc, aki elképzelését fel is veti a kedden kezdődő globális közlekedésbiztonsági konferencián Máltán.Azt is megjegyezte ugyanakkor, hogy a döntés tagállami hatáskörbe tartozik, Brüsszelnek ebben a kérdésben nincs döntési joga.Felvetette azt is, hogy a gyártókat és forgalmazókat köteleznék olyan technológia beépítésére az újonnan értékesített gépjárművekbe, amely megakadályozná, hogy a gépjármű átléphesse a kötelező sebességhatárt.