Egy német miniszter kiverte a biztosítékot - Vásárolt egy Teslát

Remmelt nem hatották meg túlságosan a támadások, kijelentette, hogy egész egyszerűen nem volt más választása, mivel egyik német gyártó sem rendelkezik olya modellel, amelyik megfelelt volna az igényeinek. Számára ugyanis nagyon fontos volt a választás során az elektromos autó hatótávolsága amiatt, hogy kényelmesen tudjon közlekedni Észak-Rajna-Vesztfáliában.A minisztert kritizálók közül sokan nehezményezték azt is, hogy 110 430 eurót költött az elektromos autóra. Ezzel a döntésével egyébként elesett az állami támogatástól is, hiszen csak az jogosult elektromos autó vásárlása esetén a 4 ezer eurós kedvezményre, aki 60 ezer eurónál olcsóbb autót választ. Remmelnek egyébként lett volna arra is lehetősége, hogy igénybe vegye a támogatást , igaz ebben az esetben be kellett volna érnie a Tesla egyik alap változatával, amely az általa megvásárolt Model S-nél kisebb hatótávolsággal rendelkezett volna.