Egyszerre teszteltük az utak dízel elnökeit - Peugeot 3008 és 5008

Egy évvel ezelőtt (szintén egy francia autó tesztelése során) már bevallottam , hogy "franciaautós, kombimániás" vagyok. Annyit pontosítanék ezen (és ez fontos a további sorok olvasása miatt), hogy négy éve járunk egy 407SW-vel, és beletettünk 160 ezer kilométert a már vásárláskor sem nulla kilométeres autóba. Mivel a teszt nem erről szól, csak annyit mondok: nem csalódtunk a most hétéves autónkban.Miért volt fontos ez a kitérő? Mert az elmúlt két hétben a Peugeot legújabb két modelljét, a 3008-ast és az 5008-ast teszteltem, 580 és 560 kilométeren át.

ahogyan a 406-os után szintugrás volt a 407-esbe ülni, hasonló, de még nagyobb szintugrás volt a 407-esből a 3008-asba és 5008-asba ülni úgy, hogy közben mindkét modell megtartotta "franciás" jellegzetességét (vagy inkább visszaszerezte, nézőpont kérdése).

Kellett, nagyon

Elöljáróban csak annyit mondanék:Természetesen a legfontosabb hazai terepen meg is kapják a megfelelő támogatást a modellek. Idén a francia forradalom napján Emmanuel Macron frissen kinevezett elnök egy vadonatúj 5008-as modellben pózolt.A piaci részesedés fokozatos csökkenése miatt (gyengélkedett az európai piacon is, ami a legfontosabb piac számára, mivel értékesítéseinek 61%-a itt valósul meg) és miután a SUV-őrület elszaladt a márka mellett (a 4007-es és a 4008-as modellek felejthetőre sikeredtek), nagy szükség volt a Peugeot-nak egy átütő sikerre, amit 2016-ban az új (már bevált 308-as platformjára épített) 3008-as el is hozott. A modell (amellett, hogy elnyerte az év autója díjat) népszerűvé vált a vásárlók körében is és ez azonnal érződött az eladási számokon. Idén az első félévben már a negyedik legnépszerűbb modell volt a márkánál, 105 ezer ilyen autó talált gazdára. Annyira felpörgött a kereslet az új 3008-as modell iránt, hogy két hónappal el kellett halasztani az új modell, az 5008-as gyártásának beindítását.A platformmal nem kellett sokat vesződnie a francia gyártónak, ugyanis a 2013-as 308-asnál már alkalmazott kompakt platformra helyezték mindkét új városi terepjárót (összesen már 12 Peugeot és Opel modell készül, fog készülni ezen a platformon).

A szabályozói nyomást érzékelve a gyártó 2020-ra azt a célt tűzte ki, hogy gépjárműveinek 60%-ánál 100 gramm/kilométer alá csökkenti a szén-dioxid kibocsátást. Rövid távon ezzel meg tud felelni az elvárásoknak, és időt nyer magának az alternatív meghajtású járművek fejlesztéséhez.

A Peugeot-nak abból a szempontból sincs könnyű dolga, hogy Nyugat-Európában és így Franciaországban is csökken a dízel autók iránti kereslet, ami meghatározó szeletet képvisel a francia márka értékesítésében.A Peugeot-t is magában foglaló PSA-csoport egyébként Európában piacvezető az egy kilométerre jutó szén-dioxid kibocsátás tekintetében (a PSA-csoport értéke 102,4 gramm, míg az európai átlag 118,2 gramm), 2008 óta pedig fokozatosan, összesen 35 grammal csökkentette ezt a kibocsátási értéket.A franciák mindkét modellt széles motorválasztékkal adják egyébként: kétfajta benzines és négyfajta dízelmotorral rendelhető, igaz a legerősebb, 2 ezres 180 lőerős dízelmotor csak a GT felszereltséghez kérhető.

Csak a dízelt.

Egyedi, az biztos

Manuális váltó.

580 kilométeren át, vegyes használat mellett.

A legkisebb, 120 lőerős dízelmotorral.

Manuális váltó.

560 kilométeren át, vegyes használat mellett.

A legkisebb, 120 lőerős dízelmotorral.

Lényegesen több extrával.

A nem túl rövid bevezető után térjünk rá az autókra, először is a paraméterekre:Sikerült a gyártónak kívül-belül valami különlegeset alkotnia megjelenésben, ami megkülönbözteti mindkét modellt a versenytársaitól. A 3008-as modellel elindított formavilág lehet, hogy megosztó, de biztosan nem unalmas és a gyártó tökéletesen játszott az arányokkal az 5008-as esetében is. Mindkét modell második generációnak tekinthető (igaz az előző 3008-as és 5008-as generáció átesett egy enyhe ráncfelvarráson) és mindkettő autó szakított az előző generáció crossoveres, egyterűs külső megjelenésével. Az 5008-as esetében ehhez elég volt egy megemelt orr, megemelt hasmagasság, áramvonalasabb vonalvezetés és az elmaradhatatlan SUV-os látványkellékek (például a kerekek feletti műanyagelemek).

Hét év távolság. Egymás mellé tettük az 5008 két generációját. Még több kép a cikk végén lévő galériában.

A számtalan belső újítás mellett mindkét autóban vannak hagyományos pözsós megoldások, amik egy külső megfigyelő szemével furcsának, régiesnek hathatnak, azonban egy pözsósnak ezek inkább a szokványosságot jelentik. Ilyen például az ezeréves (a futurisztikus i-cockpitnak nevezett rendszerhez egyáltalán nem passzoló) tempomat vezérlő, a megszokott ablakemelők, a bajuszkapcsolók azonos funkciói.

A kiszámíthatóság jegyében.

A két autó a belsejében csupán annyiban tér el, hogy az 5008-as hosszúságának köszönhetően el tudtak helyezni még két ülést. Mindkét verzióban vannak merész újítások, mint például a főbb kapcsolók elhelyezése, vagy az anyaghasználat, ami körbeveszi az utasokat és az ülések anyagával játszik össze.Praktikusságában már a 3008 is rendben van, óriási terek alakíthatók ki például az első utasoldali ülés előrehajtásával (igaz ez csak az Allure felszereltségben széria) és a hátsó sor szintbe hajtásával. Az 5008-as pedig belülről valójában egy egyterű, annak minden előnyével és adottságával (a harmadik sor ülései felnőtteknek nyilván nem ajánlott).

Bátran pakolható az 5008-as.

De milyen vezetni?

Sok kritika éri az egyesek által divathóbortnak tartott SUV-okat és azok vezethetőségét, a Peugeot új modelljei azonban megpróbálnak erre rácáfolni. A 3008-as úttartása kifejezetten jó volt a kanyargósabb útszakaszokon is, a magas súlypont hátrányait jól fedte el vezetés közben, az 1,6-os dízelmotor a maga 120 lóerejével tökéletesen megfelelt. Az 5008-ast pedig a kellemes, a 4,7 méter hosszú autókra jellemző suhanás jellemzi, nem imbolygás, ahogyan azt várná az ember. A 120 lóerő azonban érezhetően kevésnek bizonyult bizonyos helyzetekben, és a városi közlekedés során gyakran rontotta az élményt a turbólyuk ennél a nagyobb felépítménynél (pedig súlyban csak 65 kilogrammal több, mint a 3008-as társa), viszont az autópályán maga a tökéletesség ez a motor. Annyira halk és olyan szinten leszigetelték a motorteret, hogy a motorzajból semmit sem hallani, csak a menetszél zaja szűrődik be. Ha viszont valaki hiányolja az autók hirtelen gyorsulását, az játszhat a sport funkcióval.Nem fogyasztásvezérelt vezetés mellett a 3008-as fogyasztását 7 literen sikerült tartani, az 5008-asban pedig kellemesen csalódtunk, amikor 7,3 literes átlagfogyasztásnál adtuk le az autót.

Nagyon csendes és gazdaságos. Igazi társ hosszú távra.

Az extrák

Mindkét modell Allure változata volt nálunk (ez a harmadik legerősebb felszereltségi szint), és természetesen meg volt még pakolva pár extrával. Ilyen volt az első és hátsó kamera, radar és parkolást segítő asszisztens. A kiegészítő furcsasága, hogy csak elől és hátul van kamera, így a felülről mutatott kép nem teljeskörű, így az élmény sem tökéletes, bár a funkció így is használható. A parkolóautomata is teszi a dolgát, de a tanulmányozásához ne zsúfolt belvárosi utcákat válasszunk. Emellett volt még táblaolvasó rendszer, automatikus vészfék ütközésveszély-jelző funkcióval (ami megtanítja a közlekedőket a megfelelő követési távolság betartására), holttérfigyelő rendszer, fáradtságérzékelő rendszer. Az 5008-as modellbe az útviszonyokhoz igazítható Grip Controlnak nevezett menetvezérlő (saras, havas, vagy épp homokos útviszonyokra, összkerékmeghajtás viszont nincs). Mindkét modellben volt sávtartó asszisztens is, a 3008-as esetében ezzel még együtt lehetett élni, az 5008-as esetében viszont az első dolgok között volt ennek kikapcsolása, az első néhány ráigazítás után, olyannyira beleimbolygott az autó.És ha mindez még nem lenne elég, akkor kérhetünk 360 ezer forintért speciális ülés csomagot (a masszázs funkció miatt ebben az esetben keményebbek az ülések, mint a sima Allure ülések esetében), ami tartalmazza a masszázs funkciót, vagy ami apróságnak tűnik, de hatalmas segítség lehet vezetés közben: a tolatáskor automatikusan lebillenő oldalsó tükrök. A franciák a szemfényvesztésre is gondoltak: kérhető hangulatvilágítás és illatosító opció, amivel egyedivé tehetjük az autót. Ha viszont szemfényvesztés, akkor én inkább már a nyitható panoráma üvegtetőt választanám (amihez jár a hangulatvilágítás is), 380 ezer forintért.Nem olcsó kiegészítő, de rendkívül kényelmes a láblendítéssel nyitható motoros csomagtérajtó, habár 280 ezer forintnyi plusz ráfizetésért az ember rövidebb reakcióidőt vár el.

Nagyon ajánlott kiegészítő.

Kompromisszumok

Melyik kellene?

A nálunk járt 3008-as tesztautó 9,9 millió forintba kerül, míg az 5008-asért 11,9 millió forintot kérnek, viszont mindkettő rendesen meg volt pakolva extrákkal.

A képre kattintva galéria nyílik:

Peugeot 3008 és 5008 (galéria, 19 kép)

Bár mindkét modell vezetésében, megjelenésében és tartalmában meggyőző, vannak olyan jellemzőik, amelyekkel a vásárlók kénytelenek együtt élni. Az egyik ilyen hiányossága a sok vásárló által felemlegetett összkerékhajtás, ha már szabadidő autókról beszélünk. Pözsótulajdonosoknak ez nem lesz újdonság: a manuális váltó valahogy nem passzolt az autókhoz, többet várna el az ember egy ilyen kategóriától, továbbra is franciásan lötyög a kar, és még mindig hosszú úton jár.Együtt lehet élni vele, de az érintőképernyős vezérlőrendszer gyakran reagált lassan a parancsokra (ilyenkor modul betöltése folyamatban üzenetet kap a felhasználó). Ami viszont aggasztóbb volt, hogy az egy hét alatt a 3008-as kijelzője egyszer, az 5008-asé pedig háromszor is lefagyott és indult újra, több esetben kihangosított telefonhívás közben. Úgy tűnt, a bluetooth-os kapcsolatot nem szerette a rendszer.Mindkét modell praktikusságából levesz továbbá, hogy a Peugeot modellekre korábban jellemző méretes (65-70 literes) üzemanyagtartály a 3008-as esetében 53 literre, az 5008-as esetében 56 literre fogyatkozott, így a dízelekre korábban jellemző 1000 kilométeres egybeút már a múlté. Érdekes volt azt is megfigyelni, hogy az 5008-asban a középső üléssor két szélén 185 centi felett már nem férnek el a felnőttek, mondjuk ez az autó sokkal inkább egy családi egyterű belülről. Emellett a kilátásból nagy területet foglal el a vaskos A oszlop és a visszapillantó tükrök, mint minden hasonló kategóriás autó esetében.Ha ezek közül a Peugeot-k közül kellene választanom, akkor én inkább az 5008-as mellett tenném le a voksomat. Városi SUV-nak ugyan tökéletesen megfelel a 3008 (520 literes csomagtartójára nem lehet panasz), ám ha valaki igazi méretes családi SUV-nak álcázott modern egyterűre vágyik, akkor annak ideális választás az új 5008-as. Személy szerint automata váltóval választanám, bár azt nem volt alkalmam kipróbálni és mindenképp dízelt. Annak ellenére tenném ezt, hogy az utóbbi időben egyre jobban elfordulnak a nyugat-európai vásárlók a dízelektől és a nagyvárosok is egyre inkább felveszik a harcot a dízel járművekkel szemben, ami bizonytalan hangulatot szül az egész gázolajos meghajtás köré. Ha valaki most dízelautót vásárol, annak tisztában kell lennie ezzel a kockázattal, legyen az épp átmeneti, vagy középtávon reálisan bekövetkező, komoly értékcsökkentő veszélyforrás. És mindenképp a fenti képeken látható kétfajta, egyedi színt választanám.A 3008-as esetében az Allure felszereltség az 1,6-os dízelmotorral és automata váltóval most a listaár szerint 8,1 millió forintért hozható el, míg az 5008-as ugyanilyen paraméterek mellett 8,8 millió forintba kerül. A belépő modellekhez rendre 5,9 és 6,6 millió forintos árakon lehet hozzájutni.Ezekkel az árakkal a Peugeot a legfontosabb versenytársai (Nissan, Renault, Ford, Mazda, Seat, Skoda, Volkswagen) által meghatározott ársáv közepére lőtt. Ha viszont azt az érzést próbálja eladni, amit a prémium szegmens ígér ebben a SUV-kategóriában, akkor pedig egyértelműen kedvezőnek mondható ár-érték arányban. Ha a vásárlók elhiszik azt, hogy a Peugeot mostantól prémium autókat ad az ügyfeleknek, akkor ez a pénz (akár épp a 12 millió forintos összeg) megérné ezekért az autókért. Más kérdés, hogy személy szerint szívesen lecserélném a 407-est egy 5008-asra, de mondjuk csak három év múlva, amikor az egyterűbe oltott városi terepjáróba mondjuk beletettek már 100 ezer kilométert. Egy ilyen valószínűleg nem elsőként Magyarországon üzembe helyezett modell lesz, mert aki idehaza ilyet vásárol, arról nehezen képzelem el, hogy három év után már meg is válik tőle.