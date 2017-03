Eladták az Opelt - Nagyon résen kell lennie Magyarországnak

A legerősebb országok fontos ígéreteket harcoltak ki

Nagy-Britanniában nem lesznek gyárbezárások

A szigetországban a gyártást egészen 2021-ig garantálják, illetve Lutonban a Vivarokat egészen 2025-ig gyárthatják, így a Vauxhall 4 500 alkalmazottjának nem kell egyelőre azért aggódnia, hogy elveszíti a munkahelyét

A Vauxhall nyugdíjalapjának tagjait sem érheti veszteség

A német üzemekben dolgozó közel 19 ezer alkalmazott esetében 2018 végéig nem kerül sor elbocsátásokra

Legalább 2020-ig további beruházásokat hajtanak végre a németországi üzemekben.

Biztos, hogy lesznek vesztesek

A PSA-csoport szerint az Opel megvásárlásával 1,7 milliárd eurós költségmegtakarítást érhetnek el 2026-ra

A francia autógyártó menedzsmentje úgy számolt, hogy a felvásárlását követően az Opellel 2 százalékos üzemi profitmarzsot lehet majd elérni 2020-ra, míg 2026-ra ez az érték egészen 6 százalékig emelkedhet.

Ezeket figyelembe véve viszont valószínű, hogy közép- és hosszútávon lesznek vesztesei is az Opel felvásárlásának.

Egyelőre minden marad a régiben

Az Opel üzemeinek sorsáról túl korai lenne bármiféle kijelentést tenni azon kívül, hogy a PSA francia konszern tiszteletben tartja az amerikai General Motors idején kötött megállapodásokat és szerződéseket. Egyelőre nem tudni, miként alakulhat a gyárak sorsa középtávon, három-öt éves távlatban, bár ezt akkor sem lehetne tudni, ha nem történne tulajdonosváltás a társaságnál

A General Motors elhúzódó tárgyalások után 2,2 milliárd euróért értékesítette európai leányát, az Opelt, amely 1999 óta veszteséges volt. A vevő a francia PSA-csoport volt, amely vállalta, hogy tiszteletben tartja a munkahelyek és üzemek megőrzéséről, és a beruházások folytatásáról szóló szerződéseket és megállapodásokat, amelyeket még a GM idejében kötöttek. Mindehhez az is kellett, hogy Németországban és Nagy-Britanniában a vezető politikusok és a szakszervezetek vezetői keményen az asztalra csapjanak, és arra kényszerítsék a PSA-csoportot, hogy tegyen vállalásokat arra vonatkozóan, hogy biztosítja majd az Opel működését a jelenlegi formájában.Sokáig ugyanis teljesen titokban folytak az egyeztetések a felek között az Opel eladásáról, illetve megvételéről, így azokat az országokat, ahol az Opel gyárakkal és kutatás-fejlesztési központokkal rendelkezett, teljesen váratlanul érte a hír. Persze a tervezett üzlet kipattanását követően a GM és a PSA-csoport menedzsmentje azonnal tárgyalásokat kezdeményezett azoknak az országoknak az illetékes döntéshozóival, amelyekben az Opel a legnagyobb gyártókapacitásokkal rendelkezik és ahol a legtöbb embert foglalkoztatja a német autógyártó. Az igyekezetük nem volt véletlen, a brit és a német politikusok, valamint a helyi szakszervezetek komoly akadályokat gördíthettek volna a tervezett üzlet elé, hogyha nem sikerül velük is egyezségre jutniuk. Ezt elkerülendő a PSA-csoport vezére, Carlos Tavares a következő ígéreteket tette:A gond csak az, hogy az Opel hivatalos eladását követően az alábbi részletekre is fény derült:Mindezt döntően a felesleges gyártókapacitások leépítésével, a beszerzések összehangolásával és a működési költségek csökkentésével érnék el a franciák. Persze ezek a célkitűzések teljesen normálisak, hiszen nem azért vásárolták meg az Opelt, hogy a General Motorshoz hasonlóan éveken keresztül veszteséget realizáljanak rajta, hanem hogy egy fenntartható, profitábilis vállalattá alakítsák át.- mondták az Opel rüsselsheimi központjának kommunikációs osztályán.Ezek a kijelentések nem túl biztatók, ha abból indulunk ki, hogy a németeknek és briteknek - akik a legjobb alkupozícióval rendelkeztek - is csak 2018-ig, illetve 2021 végéig garantálták a munkahelyek megőrzését a franciák. Az eddig elhangzott ígéretek és kijelentések alapján úgy tűnhet, hogy 2021 után egyik üzem sincs biztonságban, kivéve ugye a lutoni gyárat, ahol 2025-ig készítenék a Vivarot.

De mi a helyzet a szentgotthárdi üzemmel?

Az Opel szentgotthárdi üzeme a társaság legnagyobb európai motorgyára, modern üzem, további sorsáról azonban szintén túl korai lenne bármiféle kijelentést tenni azon kívül, hogy a gyár esetében is tiszteletben tartja majd a PSA-csoport a korábban kötött megállapodásokat és szerződéseket

Bár a konkrét válasz elmaradt arra vonatkozóan, hogy mégis mire számíthat a szentgotthárdi üzem a jövőben, van, amibe érdemben lehet kapaszkodni.

A folyamatos - az Opel/Vauxhall európai vezetéssel történő - egyeztetés mellett a Külgazdasági és Külügyminisztérium kezdeményezte a PSA-csoporttal, mint új tulajdonossal a kapcsolatfelvételt a további együttműködés áttekintése érdekében.

Magyarországnak ugyanakkor nagyon résen kell lenni, mert, ahogy fentebb már írtuk, közép- és hosszútávon lehetnek nagy vesztesei is az Opel eladásának.

- jelentette ki az Opel rüsselsheimi központjának kommunikációs osztálya.A PSA-csoport ígéretet tett arra is, hogy nem változtat majd az Opel menedzsmentjének jelenlegi összetételén, amely jó hír lehet Magyarország számára. Az Opel vezetése ugyanis nagyon elkötelezett a magyarországi gyártás mellett. Csak az elmúlt években 690 millió eurót fektettek be nálunk a motorgyártás felpörgetése érdekében, így a szentgotthárdi üzem vezető szerepet kapott a cégcsoporton belül ezen a területen.Magyarország szempontjából fontos a szentgotthárdi üzem jövője, ahol 2015-ben 511 ezer, 2016-ban pedig már 630 ezer motort gyártottak, és több mint 1 200 embert foglalkoztattak. A 2016-os üzleti évre vonatkozó számok még nem érhetőek el, viszont a 2015-ös eredménnyel számolva az Opel Szentgotthárd Autóipari Kft. a hazai GDP durván 0,15 százalékát, míg az exportunknak kicsivel több, mint 2 százalékát adta.Éppen ezért megkerestük a Külgazdasági és Külügyminisztériumot (KKM) azzal kapcsolatban, hogy folynak-e már a tárgyalások a PSA-csoport menedzsmentjével a szentgotthárdi üzem jövőjéről, illetve ha voltak már egyeztetések, azok milyen eredménnyel zárultak. Kérdéseinkre az alábbi választ kaptuk:A KKM válaszában még csak kapcsolatfelvételről beszél, illetve nem említi, hogy a németekhez vagy a britekhez hasonlóan sikerült volna már bármilyen konkrétumban megállapodniuk a PSA vezetésével a magyarországi operáció jövőjét illetőn.A következő hetekben és hónapokban pedig sor kerülhet a teljes gyártáson belül kisebb súllyal szereplő országok - köztük hazánk - illetékes döntéshozóival történő egyeztetésekre.