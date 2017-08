Elektromos kamionok gyártásába kezdene egy hazai cég Magyarországon

1200 forintos áramköltséggel képes a kamion teljes rakomány mellett száz kilométer megtételére, amivel egyik korszerű dízelkamion sem vetekedhet - mondta Benke. Hozzátette: a mai Euro6-os norma szerint működő járművek fogyasztása száz kilométerenként harminc liter gázolaj.

Természetesen minden olyan Magyarországon megvalósuló kezdeményezésnek, beruházásnak örülünk, amely olyan előremutató technológiához kapcsolódik, mint a tisztán elektromos hajtás alkalmazása. A fentiekkel kapcsolatban viszont mindenképpen meg kell jegyeznünk pár dolgot: (1) a szóban forgó 10 milliárd eurós beruházás annyi, mint 3-4 év teljes külföldi működőtőke beáramlása. Hogy még jobban érzékeltessük az összeg nagyságát, ennyiből 10 olyan Mercedes-gyárat fel lehetne építeni, mint amekkora most épül Kecskeméten . (2) A napi 300 nyergesvontató legyártása öt napos munkahéttel számolva is évi 72 ezer kamiont jelent, ami nagyon soknak tűnik, hogyha a gyártó elsődleges célpiaca Magyarország lenne, ahol idén az első hét hónapban durván 3 200 nyergesvontatót értékesítettek. (3) Szerettünk volna minél többet megtudni a hatalmas terveket dédelgető eTruck Motor Zrt.-ről, ezért gyorsan rákerestünk a cég weblapjára, viszont csalódnunk kellett, mert a társaság nem rendelkezik még saját oldallal.

Magyarországon készülhet a világ első tisztán elektromos meghajtású nyerges vontatója, valamint a hozzá kifejlesztett félpótkocsi eTruck néven - ezt ígérte Benke Gábor projektmenedzser. A fejlesztések 2017 júniusában teljesen befejeződtek, a várt eredményeket is maximálisan túlszárnyalták:Egyik ismert nagy gyártónak sincs gyártásérett modellje rajtuk, vagyis az eTruck Motor Zrt.-n kívül - mondta Benke, aki úgy vélekedett, hogy a nagy gyárak százévnyi dízelfejlesztésből csak 10-15 év alatt tudnak áttérni a tisztán elektromos hajtásláncra. A járműveket a König Investment Zrt. többségi tulajdonában, továbbá 2 százalékban kínai érdekeltségekben, valamint 5 százalékban magyar magánszemélyek kezében lévő eTruck Motor Zrt. gyártja majd. A König Banknak az egész projekt felügyelete, anyagi forrásainak a kezelése lesz a feladata. A gyáregységek - az ország egész területén elszórva - közel 10 milliárd euróból épülnének meg. A gyár összes alkatrészigénye pedig naponta közel 50 millió euró. Magántőke bevonásával és támogatott alapokból kívánják finanszírozni a beruházást, például az UNIDO- és a Juncker-terv által kínált pályázati támogatási rendszerek "támogatására" is számítanak.A beruházás, vagyis az összeszerelő üzem tervezett helye Hegyeshalom területén, a volt Eurovegas telkén van, ami jelen állás szerint közel 400 hektár. Idővel - további bővítés miatt - mintegy 500 hektár beépítését tervezik. A földterületi adottságok szerint közel 20 ezer munkás befogadására alkalmas gyárkomplexumok épülnének, továbbá az ország többi területén (akkumulátor, villanymotor, napelem, futómű, gumiabroncs) gyáregységek.A Hegyeshalomnál lévő földterület megszerzéséről a Földművelésügyi Minisztériummal és Hegyeshalom polgármesterével folynak a tárgyalások - mondta Benke, hozzátéve: jelenleg jogi viták hátráltatják a tulajdonszerzést. Amint ezek elhárulnak, teljesen szabaddá válik a projekt előtt az út. Nem a minisztérium vagy a helyi polgármesterek hátráltatják, hanem a külföldi tulajdonosi körök - emelte ki Benke. Azért épp az említett helyen épülne fel a központi gyár, mert ez a terület a magyarországi autógyártás fellegvára, ezért nem is lehetne ideálisabb a telek földrajzi elhelyezkedése gyárépítés szempontjából - hangsúlyozta a projektmenedzser.Az építkezés megkezdődik, amint a tulajdonjogi akadályok elhárulnak, és hozzávetőlegesen két év, mire az első kamion elhagyja a gyárat. A tervek szerint napi 300 nyerges vontató és a hozzá tartozó pótkocsi készülne a gyárban. A majdani beszállítók nagy része biztosítva van, 10 százaléknál többet nem engednek külföldi kezekbe, vagyis a magyar hányad 90 százalék lesz a járműveknél, amelyeket - kedvezményekkel segítve - főként magyar vállalkozások részére akarnak értékesíteni, de a töltési hálózat kiépítése miatt a magyar piac mellett az Európai Unióban kívánnak megjelenni a magyar eTruckkal.