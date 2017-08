Elektromos kamionok gyártásába kezdene egy hazai cég Magyarországon - Sok az érdekesség

Természetesen minden olyan Magyarországon megvalósuló kezdeményezésnek, beruházásnak örülünk, amely olyan előremutató technológiához kapcsolódik, mint a tisztán elektromos hajtás alkalmazása. A fentiekkel kapcsolatban viszont mindenképpen meg kell jegyeznünk pár dolgot: (1) a szóban forgó 10 milliárd eurós beruházás annyi, mint 3-4 év teljes külföldi működőtőke beáramlása. Hogy még jobban érzékeltessük az összeg nagyságát, ennyiből 10 olyan Mercedes-gyárat fel lehetne építeni, mint amekkora most épül Kecskeméten . (2) A napi 300 nyergesvontató legyártása öt napos munkahéttel számolva is évi 72 ezer kamiont jelent, ami nagyon soknak tűnik, hogyha a gyártó elsődleges célpiaca Magyarország lenne, ahol idén az első hét hónapban durván 3 200 nyergesvontatót értékesítettek. (3) A König Bankkal, amelynek az egész projekt felügyelete, anyagi forrásainak a kezelése lesz a feladata (és tulajdonosa Benke Jánosné), korábban már foglalkoztunk, mivel az MNB-nek kellett lecsapnia a magát Közép-Európa legnagyobb privátbankjának hazudó cégre . (4) Az eTruck által közzétett "spy videon" a járműnek, amely a hírek szerint gyártásérett, nagyon érdekes hangja van, mi az elektromos hajtás terén a zajtalan közlekedéshez szoktunk. (5) A jármű akkumulátorának a mérete nincs megadva, de a cég azt elárulja, hogy durván 3 óra alatt lehet feltölteni teljesen, amellyel 1 200 kilométeres hatótáv tehető meg. Jelenleg a legerősebb töltőberendezéssel a Tesla rendelkezik a világon, a Superchargerek 145 kW-osak most már, ha egy ilyen berendezéssel tartana 3 óráig feltölteni az akkumulátort, akkor nagyjából 435 kWh-s lenne az energiafelvételének a nagysága. Ez viszont azért tűnik soknak, mert a kamion ára viszont csupán 160 ezer euró (durván 48,5 millió forint). Összehasonlításképpen egy csúcskategóriás Tesla Model S P100D kerül durván ennyibe, ott viszont csak egy 100 kWh-s akkumulátor szállítja magával az energiát az útra. Az akkumulátor mérete pedig azért kulcskérdés, mert már lassan mindenki tudja, hogy ez az elektromos hajtáslánc és egyben az elektromos járművek legdrágább része. Persze lehet arról szó, hogy egy sokkal kisebb, gazdaságosabb akkumulátort használnak majd az eTrucknál a kamionokban, de ez azt jelentené, hogy komoly technológiai ugrással állunk szemben.