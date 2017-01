Érdekel, mennyit buknak autónként a gyártók, ha engednek a zsarolásnak?

Mindenki Mexikóban akar gyárat építeni

Donald Trump képtelen leállni, folyamatosan nyomás alatt tartja a járműgyártókat annak érdekében, hogy választási ígéreteihez híven felpörgesse az autógyártását az Egyesült Államokban, illetve ezzel párhuzamosan új munkahelyeket teremtsen. Kedden a Fehér Házban fogadta a három nagy amerikai autógyártó vezérét, ahol nyíltan beszélt arról, hogy szeretné, ha felgyorsítanák a termelőkapacitásaik bővítését az USA-ban, míg a mexikói beruházásaikkal felhagynának. A General Motors, a Ford és a Fiat Chrysler vezérének cserébe felajánlotta, hogy a számukra kedvező irányba módosít majd a jelenleg hatályos szabályozáson és csökkenti az adóterheket, mindezt annak érdekében, hogy vonzóbb működési feltételeket teremtsen az Egyesült Államokban.Marry Barra, Mark Fields és Sergio Marchionne vélhetően őrült az ígéreteknek, hiszen korábban már mindhárman jelezték, hogy új beruházásokat fognak végrehajtani az Egyesült Államokban annak érdekében, hogy Trump kedvében járjanak. Erre egyébként jó okuk volt, hiszen a frissen beiktatott elnök pár héttel ezelőtt megfenyegette az összes autógyártót, hogy 35 százalékos importvámot fog kivetni rájuk, hogyha eredeti terveiknek megfelelően Mexikóban hajtanak végre beruházásokat. A Toyotának és a német autógyártóknak különösen keményen nekiment Trump, igaz a BMW-t ez nem hatotta meg, a vállalat jelezte, nem módosít korábbi álláspontján és rengeteg más járműipari szereplőhöz hasonlóan Mexikóban fognak gyárat építeni.A mexikói járműgyártás nagy hagyományokkal rendelkezik, az elmúlt évtizedekben az amerikai, a német és a japán autógyártók sorra nyitották üzemeiket az országban. Ráadásul az iparági szereplők folyamatosan igyekeznek újabb beruházásokat eszközölni Mexikóban annak érdekében, hogy kihasználják az ország adottságait.

Tavaly az Audi és a Kia nyitotta meg gyárát, idén az Infiniti és a Mercedes közös gyártóüzeme kezdheti meg a termelést, míg a Toyota és a BMW 2019-ben nyithatja meg üzemét, hacsak Trump fenyegetései nem érnek végül mégis célba.

Mégis, miért szeretik ennyire az országot a gyártók?

Szóval konkrétan mennyi is az annyi?

Annak köszönhetően, hogy a helyi munkaerőköltség durván ötöde az amerikainak, járművenként 600 dolláros megtakarítás érhető el, hogyha azzal számolunk, hogy egy ilyen típusú autó előállítása hány munkaórát igényel.

A szállítási költségek 300 dollárral nagyobbak viszont, mintha az Egyesült Államokból juttatnák el az autóikat Európába.

Az alkatrészeken viszont átlagosan 1 500 dollárt tudnak spórolni, hogyha Mexikóban gyártanak. Ez részben az alkatrészek alacsonyabb gyártási költségével magyarázható, illetve azzal, hogy az országba vámmentesen lehet az autógyártáshoz szükséges elemeket importálni.

A különböző kereskedelmi megállapodások, amelyek vámmenetes piacrajutást biztosítanak Mexikónak, további 2 500 dolláros megtakarítást eredményeznek átlagosan járművenként.

Így összességében elmondható, hogy egy középkategóriás járművön átlagosan 4 300 dollárt takarítanak meg az autógyártók, hogyha nem az Egyesült Államokban, hanem Mexikóban állítják elő és szállítják Európába.

Egyre fontosabb szerepet kapott az autógyártás Mexikóban

Adja magát a kérdés, miért szeretik ennyire az autógyártók Mexikót? Elintézhetnénk annyival a választ, hogy az alacsony bérköltségek miatt. Ez igaz is, hiszen az országban a járműiparban dolgozók átlagosan 4-10 dollár között keresnek óránként, az Egyesült Államokban viszont, ha minden juttatást figyelembe veszünk, 40-60 dolláros óránkénti átlagkeresetekről beszélhetünk. Ez a különbség ugyan jelentős és nyomos érv amellett, hogy a gyártók közül olyan sokan választották már Mexikót, de nem minden.Az országban átlagosan 12,3 százalékkal került kevesebbe a járműalkatrészek gyártása, mint az Egyesült Államokban 2015-ben. A felhasznált fémek esetében pedig 16,3 százalékot, a nemesfémek esetében 9,8 százalékot, míg a műanyagok esetében 15,2 százalékot takaríthatnak meg a gyártók. Az ország rendkívül gazdag kőolajban és szénhidrogénben is, aminek köszönhetően ezeknek az autógyártásban kiemelten fontos nyersanyagoknak is kedvező az ára. Ez pedig azt jelenti, hogy a gyártók adott esetben úgy tudnak faragni a költségeiken, illetve nagyobb profitot elérni, hogy nem kell változtatniuk a megszokott minőségen.Az amerikaihoz képest jóval olcsóbb munkaerő ráadásul nagy számba elérhető Mexikóban, ahol 2015 végén több mint 875 ezer embert foglalkoztattak a járműiparban. Ebből közvetlenül 82 ezer ember dolgozott a járműgyártóknak, további 793 ezer főt pedig a járműipari beszállítók foglalkoztattak. És nagy előnye az országnak a diplomás mérnökök magas száma, amely elsősorban a bevezetett oktatáspolitikával magyarázható, melynek eredményekén a műszaki és mérnöki szakokon végzett hallgatók már a diplomával rendelkezők több mint negyedét teszik ki.A foglalkoztatási statisztikákból könnyű kitalálni, hogy az ország nagyon kiterjedt beszállítói hálózattal rendelkezik, a rengeteg cég közül ráadásul közel 300 Tier 1-es szinten lévő vállalat található meg az országban. Ez a Mexikóba telepített beszállítókon túl döntően azzal magyarázható, hogy a kormányzat kiemelten támogatja a helyi vállalkozásokat abban, hogy a beszállítói lánc minél magasabb fokán tudjanak működni, illetve egy-egy nagy járműgyártó beszállítójává válhassanak.Fontos szempont lehet az is, hogy a mexikói kormány elkötelezetten támogatja a járműgyártók beruházásait is, a közvetlen pénzbeli hozzájárulásokon túl rendszeresen adnak adómentességet azoknak a szereplőknek, akik az országban új munkahelyeket teremtenek. Hogy a nagyságrendeket érzékeltessük, példaként említhetjük a BMW-t, amelynek a mexikói kormány 236 millió dolláros támogatást ígért az új gyára megépítéséhez, ráadásul a németek 10 évig adómentességet is élveznek majd az országban.De fontos érv Mexikó mellett az is, hogy az ország földrajzi elhelyezkedése kedvez a járművek és az alkatrészek exportjának a világ meghatározó piacaira. A logisztikai kihívások leküzdésében pedig nagy segítség, hogy Mexikó 76 repülőtérrel, 117 kikötővel, 27 ezer kilométeres vasúthálózattal és több mint 378 ezer kilométer autópályával rendelkezik. Arról nem is beszélve, hogy a logisztikai költségek jelentősen csökkenthetők a fő exportpiac, az Egyesült Államok közelsége miatt.Hamarosan részletesen is kitérünk rá, de ebben a részben is fontos megjegyezni, hogy az elmúlt években csak úgy özönlött a tőke Mexikóba. Az utóbbi időszak beruházásainak köszönhetően pedig az ország a létező legmodernebb gyártótechnológiákkal rendelkezik. A létrehozott termelőkapacitások rendkívüli rugalmasságot tesznek lehetővé a gyártás során, éppen ezért a különböző modellek széles skáláját állíthatják elő Mexikóban.És komoly ütőkártyát jelent az is, hogy Mexikó a világ 44 országával kötött olyan kereskedelmi megállapodást, amelynek köszönhetően a globális autópiac közel felét tudják elérni az autógyártók úgy, hogy ott nem kell vámot megfizetniük az általuk exportált járművek után. Az Egyesült Államok ezzel szemben csak 20 országgal rendelkezik kereskedelmi megállapodással, amely a teljes autópiacnak csupán a 9 százalékát fedi le.Most, hogy láttuk a legfontosabb előnyöket, amit Mexikó biztosíthat, érdemes egy konkrét példán keresztül is megnézni, hogy mennyit spórolhatnak a helyi termeléssel az autógyártók ahhoz képest, mintha az USA-ban állítanák elő a járműveiket és onnan szállítanák őket Európába. A Bloomberg egy 25 ezer dolláros, középkategóriás járművet vizsgált meg és azt találta, hogyPersze itt és most gyorsan meg kell jegyezni, hogy nem csak ilyen modelleket gyártanak az országban, hanem nagyon széles a paletta, arra viszont a fenti példa mindenképpen jó, hogy nagyságrendileg érzékeltesse, hogy mekkora megtakarításról lehet szó járművenként.A mexikói vezetés akaratával összhangban dinamikusan fejlődött az ország járműipar az utóbbi években. Az egymás után betelepülő és újabb beruházásokat végrehajtó autógyárak tavaly már közel 3,46 millió személyautót állítottak elő Mexikóban, amely 2 százalékos növekedést jelentett 2015-höz képest. Az új, illetve a tervezett gyártókapacitásoknak köszönhetően pedig a várakozások szerint 2020 végén már közel 4,9 millió darab autó készülhet az országban.

Trump sokat árthat Mexikónak

Az előállított járművek jelentős része, közel 2,77 millió darab került exportálásra tavaly, amely 1 százalékos növekedést jelentett 2015-höz képest. A gyártók elsődleges célállomása Észak-Amerika volt, az Egyesült Államokban közel 2,1 millió, míg Kanadába kicsivel több, mint 246 ezer autót exportáltak.A termelés dinamikus bővülésének és az export folyamatos növekedésének köszönhetően Mexikó a világ hetedik legnagyobb autógyártójává nőtte ki magát, a járműexportáló országok rangsorában pedig a negyedik helyet szerezte meg Dél-Korea, Japán és Németország mögött 2015-ben.A felfutásnak köszönhetően a járműipar adta a mexikói GDP 3 százalékát, az export 27 százalékát és a külföldi működőtőke-befektetések (FDI) 20 százalékát 2015-ben, illetve ahogy arról korábban már írtunk, közvetlenül közel 875 ezer embernek biztosított munkát.Mexikóba az elmúlt években valósággal talicskázták a pénzt az autó- és autóalkatrész-gyártók, 2011 és 2015 között összesen 19,7 milliárd dollár fektettek be a külföldiek a járműiparba, amely természetesen fontos szerepet játszott annak felfuttatásában. A Trump által folytatott hadjárat miatt viszont több autógyártó dönthet úgy, hogy eredeti terveivel ellentétben nem ruház be az országban. Jó példa erre a Ford, aki az első fenyegetésre úgy döntött, hogy mégsem Mexikóban épít gyárat 1,6 milliárd dollárból, hanem inkább odahaza költ el 700 millió dollárt és hoz létre 700 új munkahelyet.

Mindez pedig komoly károkat okozhat Mexikónak, ahol láthatóan az elmúlt években egyre fontosabb szerepet kapott a járműipar, amelynek ráadásul nem is olyan régen még fényes jövőt jósoltak.

De nem csak a nagy amerikai autógyártók gondolhatják meg magukat végül, a belengetett brutális importvám és az esetleges amerikai kedvezmények miatt végül több iparági szereplő is úgy dönthet, hogy távol marad Mexikótól és helyet az Egyesült Államok ruház be.