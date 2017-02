Érdekel, mennyit veszíthet az autóin az Audi és a Mercedes?

A jelek szerint egyre nehezebben csökken a flottaszintű szén-dioxid-kibocsátás

Az Európai Bizottság és Tanács által korábban elfogadott rendelet értelmében az autógyártóknak 2020 végére átlagosan 95 gramm/kilométerre kell mérsékelniük a flottaszintű szén-dioxid-kibocsátást. A Center of Automotive Management legfrissebb tanulmányából viszont kiderült, hogy a referenciapiacot jelentő Németországban csupán 1,1 százalékkal csökkent a flották szén-dioxid kibocsátása, amelynek a mértéke így 127,4 gramm/kilométer volt tavaly. Ilyen kismértékű csökkenésre 6 éve nem volt példa, ami annak a jele lehet, hogy az autógyártók egyre nehezebben tudják csökkenteni a flották szén-dioxid-kibocsátást. Ezt a feltételezést erősítheti, hogy tavaly több olyan autógyártó is volt, amelyiknek nem csökkent, hanem nőtt a szén-dioxid-kibocsátása.

Hatalmas bírságok jöhetnek

többletkibocsátás × új személygépkocsik száma × az előírt többletkibocsátási díj.

Azt, hogy egy ilyen feltételezés esetén az egyes gyártók mekkora büntetést kapnának, az alábbi táblázat foglalja össze.

A statisztikák alakulása miatt sokszor elhangzik, hogy az autógyártóknak elemi érdekük, hogy teljesítsék az EU előírását, különben hatalmas bírságokra számíthatnak majd a jövőben. Arról viszont szinte soha nem esik szó, hogy mégis mekkora bírságra is számíthatnak az egyes szereplők, pedig a válasz egyetlen képlettel megadható:Ez a képlet a többletkibocsátás díjának kiszámításához alkalmazandó képlet, vagyis ennek segítségével határozzák majd meg azt, hogy annak az autógyártónak, amelyik nem érte el 2020-ig a 95 g/km CO2-kibocsátási szintet, mennyi büntetést kell fizetnie. Az ebből befolyó összegeket az Európai Unió általános költségvetési bevételének kell tekinteni.A könnyebb megértés érdekében tegyük fel azt, hogy az autógyártók minden igyekezetük ellenére sem fogják tudni 2021-re a tavalyi szintekről csökkenteni a flottájuk szén-dioxid-kibocsátását. Ebben az esetben a büntetésük összege úgy számolható ki, hogy a flottaszintű szén-dioxid-kibocsátás értékéből levonjuk a 95 gramm/kilométeres referenciaértéket, majd ezt a számot először megszorozzuk az EU-ban értékesített - egészen pontosan a tárgyévben, az EU-ban nyilvántartásba vett - új autók számával, majd másodszor a 2019-től hatályos 95 eurós többletkibocsátási díjjal.

Szuper-kreditek, avagy miért van nagy szükség az alternatív meghajtású autókra?

Vagyis a gyártókat az EU abban teszi érdekelté, hogy minél több alacsony, vagy zéró szén-dioxid-kibocsátású autót értékesítsenek, hiszen azok nem csak lefelé húzzák a teljes flotta átlagos szén-dioxid-kibocsátását, hanem többszörösen kerülnek beszámításra.

Sokszor elhangzanak olyan kijelentések is, hogy az autógyártók többsége valószínűleg nem fogja tudni teljesíteni az EU előírását, ugyanis a döntéshozók a földtől teljesen elrugaszkodott elvárást fogalmaztak meg velük szemben.Ez viszont önmagában nem igaz, az autógyártóknak ugyanis lehetőségük lenne arra, hogy a kitűzött célt teljesítsék akkor, hogyha sikerülne érdemben növelniük az alternatív meghajtású járművek részarányát a teljes értékesítésükön belül.Az alternatív meghajtású járművek értékesítését az EU díjazza is az úgynevezett " szuper-krediteken " keresztül. A rendszer lényege, hogy azokat a környezetbarát járműveket, amelyek 50 grammnál kevesebb szén-dioxidot bocsátanak ki egy kilométeren, az értékesítés évétől függően különböző szorzókkal veszik figyelembe.Ez a gyakorlatban azt jelenti majd, ha egy gyártó 2020-ban elad egy olyan autót, amelynek a szén-dioxid-kibocsátás kevesebb, mint 50 gramm/kilométer annak az autónak a kibocsátását duplán veszik majd figyelembe a teljes flotta átlagos kibocsátásának meghatározásakor.Az évek előrehaladtával természetesen csökken majd a környezetbarát járművek szorzója és így a megszerezhető "szuper-kreditek" száma is, hiszen feltételezhető, hogy az előállításuk egyre kisebb költséget jelent majd a gyártók számára a kapcsolódó technológiák fejlődésének köszönhetően.