Erre kevesen gondolnak, akik elektromos autóra vágynak

Az otthoni töltés fontossága

Tehát "Navigare necesse est!" "Otthon tölteni kell!" szól a kicsit megcsavart mondás.

Azzal a legtöbb szakértő egyetért, hogy az elektromos autózás a jelenlegi akkumulátoros fejlettség mellett a városi forgalomban alkalmazható a legjobban. A maximum néhány száz kilométeres hatótávolság ideális eszköz a napi 40-80 kilométert városban autózók számára.Kicsit hasonlóan a mobil telefonunkhoz: ha éjszaka feltöltöttük, a másnapi munkanapot nagy valószinűséggel kiszolgálja a telefonunk (vagy az autónk).Ha azonban otthon nem tudjuk éjjel feltölteni az autót, akkor a reggel a szűkösen elérhető nyilvános töltők keresésével indul, valamint a logisztikával, hogyan tudjuk levinni, majd elhozni az autót onnan. A munkhahelyi töltés, ha elérhető, egy ajándék. Viszont keveseknek adatik meg egyelőre.

Akik a legnehezebb helyzetben vannak

Relatíve a legkönnyebb helyzetbenvannak. Egy villanyautó legkisebb töltési teljesítménynél (ami általában az egész éjszakát igénybe veszi egy teletankhoz) 10 amper váltóáramot vesz fel a garázsban lévő aljzatból. Napi használathoz általában a családi házas tulajdonosnak is kell kisebb-nagyobb változtatást végezni otthon, hogy ne akadjon össze a fogyasztás a klíma vagy a konyhai sütő-főző eszközök teljesítménye között. Kezdetben előfordulhat, hogy amikor a villanyautó hazaérkezik és felcsatlakozik a hálózatra, annak a fázisnak a fogyasztói mind lekapcsolnak a túlterheléstől ("lever a biztosíték"). De ez nagyobb fájás nélkül megoldható. Van olyan villanyautó tulajdonos, aki saját beszámolója szerint éjszaka két középkategóriás villanyautót is fel tud tölteni 100-150 km kapacitásra egy 32 amperes fázisról úgy, hogy közben otthon a szokásos eszközöket is használják (szárítógép, mosógép, indukciós főzőlap).Mivel a ház tulajdonos általában maga dönt egy beruházásról, családi házban az sem lehet gond, ha hálózatot vagy kismegszakítót kell bőviteni. Ő dönt, ő finanszíroz. Ha például egy Tesla elektromos autóhoz szeretne 3x32 amperes (22 kW) csatlakozást felszerelni a tulajdonos, akkor akár hálózatbővítésre is szüksége lehet a telken belül és a telken kívül is. Ez már nagyobb idő és anyagi ráfordítás is egyben (akár 500 ezer forint nagyságrendű beruházás is lehet).Ha véletlenül az utcában mindenki átállna elektromos autóra, a villamos művek kerülhet olyan helyzetbe, hogy bővítenie kell majd az utcai kapacitásokat (transzformátort vagy leágazásokat). Az eddig olvasott nyilatkozatok szerint az elektromos művek foglalkozik a kérdéssel, és állításuk szerint még kellene növekednie a villanyautó ellátottságnak, mielőtt a szolgáltató oldalán gond jelentkezne. Érdekes lesz majd látni, hogy a fogyasztás felfutása vagy az előkészületek haladnak-e majd gyorsabban. Itt nem csak az átlagfogyasztásról beszélünk, hanem lehet olyan helyzet hogy négy-öt villanyautó érkezik haza egyszerre este hatkor, és kezdik meg a töltést. Ehhez akkor és ott kell megfelelő kapacitás, nem elég az átlag teljesítmény megléte.töltés a nehezebb dió. A potenciális villanyautó vásárlók körét biztosan szűkíti az a helyzet, ha nincs garázs a lakáshoz. Ma valószinűleg jó döntést hoznak azok, akik saját parkolóhely (és töltőhely) nélkül nem vesznek villanyautót.a mai kivitelezési megoldások szerint szinte biztosan nincs olyan aljzat az autó közelében, ahonnan a szokásos 10-16 amper áramerősségnél nagyobbat lehetne vételezni. Egy Nissan Leaf (vagy akár a többi villanyautó) optimális töltéséhez a tulajdonos szeretne legalább 32 ampert használni. Így néhány órás otthon tartózkodás után is értelmes mennyiségű "üzemanyaggal" lehet elmenni otthonról, nem kellene 8-10 vagy akár több órát várni hogy meglegyen a 100-200-300 kilométeres hatótávolság.

Ez a nem mindegy!

Van-e elegendő teljesítmény villanyautó töltéshez? Eladó lakás 2 villanyautó töltésére elegendő kapacitású mélygarázsos beállóval. Vagy hasonlók.

Maradi István

villamosmérnök

Ha egy profin működő társasházban laknánk, akkor a közösség együtt döntene (majd) arról, hogy minden autóbeálló helyhez kiépíti a megfelelő (legalább 32 amperes) villanyautó töltő helyet.Bizonyos bővítésekhez pedig a közösség beleegyezése kell, ami idő és néha jelentős ellánállás leküzdését kívánja. Ha a közösség számára mi végeztünk el bizonyos bővítést, mindig kérdéses annak későbbi finanszírozása, vagy egy lakáscsere esetén annak megtérülése. Villanyautós tapasztalat, hogy általában elég sok gerilla munka szükséges a lakók egyenkénti meggyőzéséhez annak érdekében, hogy egy saját mérős leágazást lehessen létesíteni a garázsban a saját autónk töltéséhez.Nem kell meglepődni, ha a lakáshirdetéseknél a közeljövőben megjelenik majd egy added-value:Az építtetők számára is feladat, hogy az újonnan épülő mélygarázsok már a tervezés fázisában számoljanak azzal, hogy ott villanyautókat, sokszor nagy (és egyidejű) teljesítmény igénnyel szeretnének tölteni. Egy luxus lakóparkban nem lesz ritka, hogy egy időben három-négy Tesla is töltésre vár majd.Például egy mélygarázsban egy számítógép össze tudja hangolni hogy melyik autó mekkora töltést kap majd, és a szűkös kapacitással több autót képes koordináltan tölteni. Reggelre mindenki tele tankkal indulhat. De ehhez is kell társasházi beruházás. Hasonló az éjszakai áramos töltés megoldása is: olcsóbb árammal éjszaka tölteni, mindenkinek jó lehet. A napelemekkel megtermelt olcsó áramot is felvehetik a villanyautók akkumulátorai.