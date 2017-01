Európa csak leshet, hogy mit művelt a magyar autópiac

Kilenc éve nem volt ilyen erős az európai autópiac

Az elemzők csúnyán mellélőttek 2015 végén, amikor alacsony egyszámjegyű növekedést jósoltak 2016-ra vonatkozóan

Az európai új autó értékesítések (amikor személyautó értékesítésről vagy eladásról írunk minden esetben az újautó-regisztrációt értjük ez alatt) száma több mint 14,6 millió darab volt 2016-ban, amely 6,8 százalékos bővülést jelentett az ACEA legfrissebb statisztikái szerint. Ez több szempontból is fontos voltAz erősödés elsősorban a támogató makrokörnyezetnek volt köszönhető, amelyet kiegészített az alacsony inflációs- és kamatkörnyezet. Ezeken kívül jótékonya hatott az értékesítésekre a munkahelyek számának növekedése és az átlagkeresetek emelkedése is az EU-ban.

Még nem érződik a Brexit hatása

Az erősödéshez persze az is kellett, hogy a legnagyobb autópiacokon kivétel nélkül növekedés volt megfigyelhető az eladások területén. Az olasz (+15,8%), a spanyol (+10,9%), a francia (+5,1%), a német (+4,5%) és a brit (+2,3%) autópicon is több autót adtak el tavaly, mint egy évvel korábban. Utóbbi kisebb meglepetést jelentett, ugyanis többen arra számítottak azt követően, hogy a britek többsége az EU-ból való távozásra szavazott, hogy vissza fognak esni a szigetországban az autóértékesítések. Jó okuk volt a piaci szereplőknek ezzel a feltételezéssel élniük, ugyanis az angol font hatalmasat gyengült az utóbbi hónapokban a világ vezető devizáival szemben, így több autógyártó is arra kényszerült, hogy árat emeljen Nagy-Britanniában. Ráadásul az EU-tól történő elszakadás - nem tudni, hogy a tárgyalási sorozatok hogyan végződnek - olyan bizonytalansági faktort jelent, amely önmagában képes lehet visszavetni a cégek és a magánszemélyek körében a járművásárlási kedvet.

A magyar autópiac volt a legerősebb

Érdemes beszélni a magyar autópiac 2016-os teljesítményéről is, ugyanis 96 552 darab járművet értékesítettek idehaza, amely 25,2 százalékos bővülést jelentett 2015-höz képest. Ennek köszönhetően pedig Magyarországon bővül a legdinamikusabban az új autók piaca az EU-n belül. Az egyes autómárkák közül a Ford (15 091 darab), a Suzuki (11 266 darab) és az Opel (10 536 darab) volt a legnépszerűbb nálunk tavaly.

A Renault csúnyán beelőzte a PSA-csoportot

Még 2014 júliusában írtunk arról, hogy a Renault csoportszinten olyan jól teljesít, hogy durva meglepetést okozhat a konkurens PSA Peugeot Citroennek, utóbbi könnyen elveszítheti Európa második legnagyobb autógyártójának járó címét. Ez tavaly be is következett, a Renault-csoport ugyanis 12,1 százalékkal tudta növelni eladásait, így közel 1,5 millió járművet értékesített, szemben a PSA-csoport által eladott 1,44 millió darab autóval.

A Volkswagen csoportszinten 3,5 százalékkal tudta növelni eladásait, ugyanakkor meg kell emlékezni arról is, hogy a Volkswagen márka eladásai 0,5 százalékkal csökkentek, amelyben szerepe lehetett a dízel-botrány hatásának is.

Nagyon pörgött a német luxusautók értékesítése, a Daimler (+13,8%), a BMW (+10,1%) és az Audi (+8,7%) eladásai is érdemben nőttek.

A volumengyártók között tarolt a Fiat, csoportszinten 14,4 százalékkal több autót adtak el, mint egy évvel korában. Ebben fontos szerepe volt a Jeep és a Fiat márkáknak és érdemes arról is beszélni, hogy nőttek az Alfa Romeo eladásai is.

Nagyon jönnek fel a dél-korai gyártók, a Hyundai (+7,7%) és a Kia (+13,2%) értékesítései is megugrottak.

Az egyes autógyártók teljesítményét vizsgálva több érdekesség is kiemelhető:

A Volkswagen még mindig stabilan uralja az európai piacot

Hogyha az egyes gyártók piaci részesedését vizsgáljuk, akkor elmondható, hogy a Volkswagen piaci részesedése ugyan 23,9 százalékra csökkent, viszont még mindig magabiztosan uralja az európai autópiacot. A Renault-csoport a maga 10,2 százalékos piaci részesedésével feljött a második helyre, míg a PSA-csoport 9,9 százalékos részesedésével a harmadik helyre esett vissza.