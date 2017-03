Idén 3000 elektromos autót adhatnak el Magyarországon

A Hyundai 3 éven belül 14 környezettudatos modellt vezet be, ebből már 2017 őszén bemutatunk egy új modellt, amely az SUV kategóriában versenyzik majd, amely jövőre hibrid változatban is kapható lesz. A Genfi Autószalonon éppen most mutattuk be azt a hidrogén-üzemanyagcellás koncepció modellt, amely a Hyundai Motor Company zéró kibocsátású, hidrogénenergiára épülő világképének megtestesítője. Az Ioniq modellcsaládot is fejleszti a Hyundai, ennek köszönhetően egy teljesen új tanulmányautót ismerhet meg a közönség az év második felében. És nem szabad megfeledkezni a Hyundai ix35 Fuel Cell modellről sem, amely a világ legelső sorozatgyártású, kereskedelmi forgalomban elérhető üzemanyagcellás gépjárműve. Jelenleg Európa 12 országában több mint 300 darab Hyundai ix35 Fuel Cell szabadidőjármű teljesít szolgálatot, ez több mint az összes többi autógyártó által forgalomba állított üzemanyagcellás gépkocsi együttesen.Például attól, hogy a független autóipari elemző szervezetek Európa-szerte végzett, friss kutatásai kimutatták, hogy a vadonatúj Hyundai Ioniq kiemelkedően jó értéktartást ígér. A német és brit piacokon október elejétől forgalmazott Ioniq hibrid és elektromos változatát Németországban, Olaszországban, Franciaország, Spanyolországban és Hollandiában az EurotaxGlass, Nagy-Britanniában a CAP mérte fel. Az Ioniq hibrid csaknem az összes európai országban az értéktartási rangsor élén végzett. Az elektromos változat a második legjobbnak bizonyult, értéktartása csaknem megegyezik a legjobb autóéval. Az elektromos Ioniq előnyei között érdemes kiemelni a modell vetélytársaihoz viszonyított csekély energiafogyasztását is. És nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a Hyundai Motor egyedülálló ötéves, kilométer-korlátozás nélküli járműgaranciát, valamint a nagyfeszültségű akkumulátorra nyolc éven vagy 200 ezer kilométeren át érvényes garanciát vállal.A bővülő személygépjárműpiacon az elektromos autók értékesítése elérheti a 3 000 darabot. Az érdeklődés mellett figyelembe kell venni a gyártókapacitást és a szállítás folyamatának paramétereit is. Mindenesetre, a Hyundai 3-4 százalékos részarányt tervez elérni a hazai piacon ebben a szegmensben. Még nem egyértelmű az állami támogatás hatása, de befolyásolhatja a növekedést, hiszen az elektromos autók iránti érdeklődést jelentősen növelte nemcsak a vállalati ügyfelek, hanem a magánvásárlók körében is.Az egyik kézenfekvő és legszükségesebb fejlesztés az elektromos töltőhálózat kiépítése. Több hagyományos benzinkút-hálózat megkezdte az elektromos töltésre alkalmas töltőpontok telepítését, és sok önkormányzat tett lépéseket azért, hogy biztosítsa a nyilvános töltés lehetőségét az elektromos autósok számára. A szükséges infrastruktúra fejlesztését ugyanakkor folytatni kell annak érdekében, hogy egyre több részben, vagy teljesen elektromos meghajtású jármű futhasson a magyar utakon. A nyilvános töltés mellett fontos az otthoni töltés szerepe is, hiszen az elektromos autók tulajdonosai leggyakrabban otthon töltik fel járműveiket. Éppen ezért a vásárlókat fel kell készíteni arra, hogyan tölthetik fel odahaza legkényelmesebben, legpraktikusabban az autójukat. Ezt tovább gondolva pedig nagyon fontos az elektromos autózás elterjedése szempontjából az oktatása, az edukáció, hogy az emberek megismerjék és megértsék az új technológiát, hogy azt a jövőben könnyebben elfogadják és alkalmazzák.A Hyundai Európában több car-sharing szolgáltatóval működik együtt, a Hyundai ix35 Fuel Cell a sztárja a világ első üzemanyagcellás, emissziómentes autómegosztó szolgáltatásának, a BeeZerónak, amely idén nyáron indul Münchenben. Az 50 darabos flotta München városközpontjában, valamint Schwabing, Haidhausen, Au és Glockenbachviertel térségében üzemel majd. Akárcsak a hagyományos autómegosztó szolgálatok esetében, a járművek itt is könnyen és egyszerűen lesznek foglalhatók online vagy okostelefonos alkalmazáson keresztül. Párizsban a STEP taxi start-up társaságnál 60 ugyanilyen modellt terveznek üzembe állítani, hogy éves szinten 800 tonnával csökkenthessék a forgalmas városban a széndioxid-kibocsátást. Nyitottak vagyunk Magyarországon hasonló partnerségre, volt is már kezdeményezés irányunkban együttműködésre.Los Angelesben a CES idején megtett tesztúton az Ioniq modell biztonságosan teljesítette az útvonalat, a sofőr beavatkozása nélkül, amely nagyon biztató. A Hyundai egyébként elkötelezett abban, hogy ezt az új technológiát is adoptálja a járműveibe a jövőben, ahogy a ma még hagyományosnak mondható modelljeiben is beépíti a legújabb technológiákat. A Genfi Autószalonon is téma lesz a Hyundai önvezető autó fejlesztési útja, utána többet tudunk majd mi is mondani arról, hogy Európában és ezen belül Magyarországon mire számíthatunk.