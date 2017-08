Indul az osztrák dízelcsúcs - Előálltak az autósok a követeléseikel

Bernhard Wiesinger, az ÖAMTC igazgatója azonban fontosnak tartja, hogy szóba kerüljön a dízelmotorok utólagos hardver-átalakításának a kérdése is. A motorok utólagos átépítése viszonylag sokba kerül ugyan, de az ÖAMTC mérései szerint megbízhatóbb eredményt hoz, mint a szoftverfrissítés. Mintegy kilencven százalékkal csökkenti ugyanis egy öreg VW Passat autó nitrogén-oxid kibocsátását egy olyan nitrogén-oxid szűrő beépítése, mint amilyent a modern dízelmotoroknál alkalmaznak.A szoftverfrissítésnek a nitrogén-oxid-kibocsátásra gyakorolt hatásáról az ÖAMTC és német társszervezete, az ADAC mérései nem jutottak egyértelmű eredményre. Csak annyit lehetett biztosan megállapítani, hogy mindegyik tesztelt autónak a kibocsátása a törvényes határértéken belül maradt, városi forgalomban azonban - és ez a dízelautók belvárosi kitiltásának szempontjából fontos körülmény - nem javultak lényegesen a kibocsátási értékeik. Friedrich Eppel azonban hangsúlyozta, hogy a két autóklub együtt csak tíz autón végzett méréseket, mégpedig eltérő eljárással, ami nem tekinthető reprezentatív mintának.Az ÖAMTC egy "ökoprémium" bevezetését is szeretné elérni a dízelcsúcson az öregebb, Euro 0-3 kategóriás dízelautók bontóba küldésének a támogatásához új autó vásárlásakor.Az ÖAMTC igazgatója tévútnak beszélt arról is, tévútnak tekinti a felvetést a belsőégésű motorok kivezetéséről 2030-tól. Szerinte a politikának határértékek lefektetésével kell foglalkoznia, nem pedig technológiák felett ítéletet mondania. De ha már ezt teszi, akkor nem kellene kihagynia a szórásból a teherautókat, a hajókat és a repülőgépeket sem, ahelyett, hogy csak a dízelautókat állítja pellengérre - fogalmazott az osztrák autóklub igazgatója.