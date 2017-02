Itt a cáfolat: nem lesz kötelező elektromos autóval taxizni

A Nemzetgazdasági Minisztérium semmilyen konkrét tiltás bevezetését nem javasolta a Fővárosi Önkormányzatnak azzal kapcsolatban, hogy Budapesten taxiszolgáltatást egy bizonyos türelmi idő elteltével csak zéró emissziós gépkocsival lehessen végezni. A tárca véleménye szerint ugyanis a teljes taxiállomány rövidtávú lecserélése elektromos autókra jelenleg nem reális lehetőség.

Ugyanakkor a minisztérium ebben semmilyen konkrét tiltás bevezetését nem javasolta a Fővárosi Önkormányzatnak, különös tekintettel arra, hogy az elektromobilitás elterjedését célzó intézkedések fókuszában a korlátozás helyett mindig az ösztönzés állt.

Kedden robbant a hír , hogy az elektromobilitás terjedésének felgyorsítása érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) azt javasolta a fővárosi önkormányzatnak, hogy hozzanak olyan szabályozást, amely szerint Budapesten taxiszolgáltatást egy bizonyos türelmi idő elteltével csak zéró emissziós gépkocsival lehessen végezni. A javaslat szerint 2020-tól csak elektromos autóra lehetne taxiengedélyt kapni, 2023-tól pedig a hagyományos autókkal taxizók engedélyét is bevonnák.Az NGM most megjelent közleménye szerint viszont mindennek semmilyen valóságalapja sincs, hiszen ahogy írták,Az NGM megjegyezte, hogy kiemelten támogatja az elektromobilitás elterjedését, ezzel együtt a az elektromos taxik térnyerését is. Ennek a törekvésnek ad hangsúlyt a tárca és a Főváros között létrejött elektromobilitási együttműködési megállapodás is.