Itt a Tesla újabb nagy dobása - És Elon Musk újabb nagy bemondása

A nagy érdeklődés jól mutatja, hogy a befektetők nagyon bíznak a Teslában, illetve az amerikai elektromosautó-gyártó hosszú távú terveiben.

A Tesla eddig azt kommunikálta, hogy 2018 végére akarnak eljutni oda, hogy 500 ezer jármű legyártására legyenek képesek. A 700 ezer darabos gyártás pedig 200 ezerrel több autót jelent.

A Tesla fremonti gyárának éves kapacitás 500 ezer jármű, vagyis ha a korábban beharangozott darabszámhoz képest éves szinten 200 ezer autóval többet akar gyártani a vállalat, akkor a termelés egy részét másik üzembe kell kihelyezni.

A Tesla története során most először bocsátott ki bóvli kötvényeket, az akció nagyon sikeres volt, hiszen 1,8 milliárd dollár friss tőkét tudott bevonni a vállalat, vagyis 300 millió dollárral többet, mint ahogyan azt eredetileg tervezete.Az igazsághoz persze hozzátartozik, hogy az eredeti tervekhez képest végül 5 bázisponttal magasabb, 5,3%-os hozam mellett kerültek kibocsátásra a kötvények. A 8 éves futamidejű, vagyis 2025-ben lejáró kötvények kibocsátását a Goldman Sachs bonyolította le.A bóvlikötvény kibocsátásának bejelentését követően a Standard & Poor's hitelminősítő intézet megerősítette a Tesla "B mínusz" adósbesorolását negatív kilátással, vagyis továbbra sem ajánlják befektetésre a vállalat kötvényeit, azok a bóvli kategóriában vannak.A most befolyó összeget a gyártó ígérete szerint az új Model 3 gyártásának felfuttatására fogják fordítani. Ez a folyamat hatalmas költséget jelent, hiszen Elon Musk kijelentette, hogy az augusztusi 100 darab után decemberben már 20 ezer darab készülhet az új modellből. A Tesla csak az idei második negyedévben 1,2 milliárd dollárt égetett el a Model 3 gyártásának az előkészítésére. Így a júniussal záródó negyedév végén a vállalat 3 milliárd dollár készpénzzel rendelkezett, szemben az előző negyedév végi 4 milliárd dollárral.A kötvénykibocsátás sikerességében az is szerepet játszhatott, hogy a Goldman tető alá hozott egy találkozót az üzlet előtt, ahol a Tesla pénzügyi igazgatója, Deepak Ahuja személyen volt jelen, míg Muskot egy telefonos konferencia keretében kérdezhették a piaci szereplők. Két jelenlévő forrás is állította, Musk közölte, hogy képesek lehetnek az éves gyártásukat akár 700 ezer járműre is felpörgetni a közeljövőben, amely két dolog miatt is nagyon fajsúlyos kijelentés: