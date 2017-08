Itt az újabb őrült összehasonlítás: az olcsó Tesla más elektromos autók ellen

A CleanTechnica újra beleállt

Ár, hatótávolság, gyorsulás, egyebek

A CleanTechnica néhány nappal ezelőtt feltűrte az ingujjat és összeszedte az összes olyan belsőégésű motorral szerelt autót, amelynek a Tesla legújabb modellje nagy ellenfele lehet a vásárlók kegyeiért folytatott harcban. Ezt követően több fontos paraméter alapján összehasonlították a Model 3-ast a kategóriája többi szereplőjével, így kiderült, hogy az ár vagy éppen a gyorsulás tekintetében alig akad ellenfele, de a tágas csomagtérről és a tágas belső térről sem kell lemondania annak, aki az elektromos autó megvásárlása mellett dönt.Most pedig egy másik izgalmas vállalkozásra adták a fejüket, a Model 3-ast tisztán elektromos meghajtású, kiterjesztett hatótávolságú és plug-in hibrid autókkal hasonlították össze. Olyan paramétereket vizsgáltak, mint az ár, gyorsulás, vagy éppen az egyszeri töltéssel megtehető hatótávolság.A Tesla alapmodelljének ára 35 ezer dollár, a megnövelt hatótávúé 44 ezer dollárnál kezdődik majd Amerikában. Arról viszont nem szabad megfeledkezni, hogy sok szerencsés vásárló részesedhet még a szövetségi kedvezményben, amelynek mértéke 7 500 dollár - a 200 ezer darabos értékesítést követően a szövetségi kedvezmény mértéke csökken, majd megszűnik -, így egy Model 3-hoz akár 27 500 dollárért - vagy még olcsóbban az egyes államok saját támogatásainak függvényében - is hozzájuthatnak. De vegyük figyelembe csak az alapárakat, hiszen az összehasonlításban szereplő legtöbb autónál ugyan úgy érvényesíthető a szövetségi kedvezmény. A Model 3-as és a megnövelt hatótávolságú változata drágább, mint a legtöbb riválisa, a maguk 35 és 44 ezer dolláros alapárukkal. A nagy riválisnak kikiáltott Chevrolet Bolt kezdőára 37 495 dollár, míg a BMW i3-as 42 400 dollárról indul.A hatótávolság tekintetében a Model 3-as alapváltozatát, amely egyetlen töltéssel közel 355 kilométer megtételére képes a gyártó szerint, egyedül a Chevy Bolt nyomja le, ezzel a modellel ugyanis közel 385 kilométer autózható. A nagyobb hatótávolságú Tesla Model 3-nak viszont nincs ellenfele, közel 500 kilométer megtételére képes ugyanis egyetlen töltéssel, ez majdnem négyszer több mint a szintén tisztán elektromos meghajtású Fiat 500e hatótávolsága.Az alap Model 3-as 5,6, másodperc alatt gyorsul 100-ra, maximális sebessége 208 km/h, súlya 1610 kg, a drágább változat 5,1 másodperc alatt gyorsul 100 km/h-ra, végsebessége 224 km/h, súlya 1730 kg. Ezzel a teljesítményével a kategóriájának összes modelljét gond nélkül veri. A Chevrolet Bolt van a Teslákhoz a legközelebb, de még ez a modell is majd 1 másodperccel lassabban éri el a százas tempót, mint az alap Model 3-as.Azok a vásárolók, akiknek a legfontosabb szempont a minél nagyobb csomagtér, találnak praktikusabb modellt is a Teslánál. A Nissan Leaf, a Hyundai Ioniq és a Volkswagen Golf 651-680 literes csomagteret kínál, persze nem automatikusan, ehhez le kell hajtani a hátsó üléssort.Hogyha a méret is számít, akkor viszont a Model 3-as a legjobb választás, ugyanis az összehasonlításban szereplő összes többi modellnél hosszabb és szélesebb is a Tesla elektromos autója.