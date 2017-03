Izgalmas jelentésre bukkantunk - 15 érdekes információ az európai autóiparról

Európában több mint 17,4 millió személyautót értékesítettek 2016-ban, amely 4,5 százalékos növekedést jelentett 2015-höz képest. A jó teljesítménynek köszönhetően a globális autóeladások 22,5 százalékát adta a kontinens.Az EU-ban 14,6 millió személyautót adtak el tavaly, amely 6,8 százalékos növekedést jelentett év/év alapon. Ebben fontos szerepet játszott az is, hogy az EU legnagyobb autópiacain kivétel nélkül nőttek az autóeladások. Olaszországban (+15,8%) és Spanyolországban (+10,9%) kétszámjegyű növekedés volt tapasztalható, míg Franciaországban (5,1%), Németországban (+4,5%) és az Egyesült Királyságban (+2,3%) közepes, illetve alacsony egyszámjegyű növekedés volt.Tavaly több mint 609 ezer alternatív meghajtású járművet adtak el az Európai Unióban, amely 4,1 százalékos növekedés volt 2015-höz képest. Hibrid meghajtású autóból több mint 278 ezer darab (+27,3%, év/év alapon), míg plug-in-hibrid és tisztán elektromos meghajtású autóból több mint 155 ezer darab (+4,8%, év/év alapon) fogyott.Tavaly az EU-ban értékesített új autók 95,8 százaléka belsőégésű (benzin és dízel) motorral volt szerelve, míg 1,9 százalékuk hibrid, 1,1 százalékuk plug-in-hibrid és tisztán elektromos meghajtású jármű volt.A dízel autók egyre kevésbé népszerűek Nyugat-Európában, a teljes értékesítésen belüli részarányuk az egy évvel korábbi 51,6 százalékról 49,9 százalékra csökkent tavaly. Az EU-15 tagállama közül Írországban voltak a legnépszerűbbek a dízelmotorral szerelt járművek, itt az eladott új autók 70 százalékát szerelték ilyen típusú motorral. Hollandiában viszont drasztikusan visszaszorultak a dízel üzemű járművek, az eladott új autók között az arányuk csupán 18,9 százalék volt, míg 2015-ben ez az érték elérte a 28,9 százalékot.Jól fogytak a kishaszongépjárművek is, tavaly 1,92 millió darabot adtak el belőlük az EU-ban, amely 11,9 százalékos növekedést jelentett 2015-höz képest. Ebben fontos szerepet játszott az is, hogy a meghatározó piacokon kivétel nélkül nőni tudtak az eladások.Európában több mint 18,6 millió autót gyártottak tavaly, amely 2,2 százalékos növekedést jelentett 2015-höz képest, ezzel a globális járműgyártás 24 százalékát adta a kontinens. Az EU-ban közel 16,5 millió autót állítottak elő, amely 2,7 százalékos növekedést jelentett év/év alapon.A legnagyobb európai autógyártó nemzetek csak úgy öntötték magukból az új autókat, így Németországban 5,55 millió (+0,2%), Spanyolországban 2,27 millió (+4,3%), az Egyesült Királyságban 1,73 millió (+9%), Franciaországban 1,57 millió (+4,4%), míg Csehországban 1,34 millió (+9,5%) autó készült 2016-ban.Tavaly mintegy 5,5 millió autót exportált az Európai Unió 125 milliárd euró értékben, ez 3,2 százalékos visszaesést jelentett 2015-höz képest. Az EU-ból exportált járművek többsége az Egyesült Államokba, Kínába, Törökországba, Svájcba és Japánba került.Bár az export visszaesett, az import 16,7 százalékkal nőtt év/év alapon, ez pedig azt jelentette, hogy több mint 37,9 milliárd euró értékben érkezett 2,8 millió jármű az EU-ba. Elsősorban Japánból, az Egyesült Államokból, Törökországból, Dél-Koreából és Dél-Afrikából érkeztek ezek az autók.12,2 millió ember dolgozott az autóiparban, amely az EU-ban foglalkoztatott népesség 5,6 százalékát jelentette.A járműgyártás mintegy 400 milliárd eurós adóbevételt eredményezett az EU-15 tagállamainak.A szektornak meghatározó szerepe van az innovációban és a kutatás-fejlesztésben, tavaly ezen a területen 44,7 milliárd eurót fektettek be a szektor szereplői.Az járműipar 87 milliárd eurós külkereskedelmi többletet generált az Európai Unió számára 2016-ban.Idén 1 százalékkal növekedhet az új autók értékesítése az EU-ban. Ezt a nagyon visszafogott várakozást elsősorban azzal indokolta az ACEA, hogy 2017-ben Franciaországban, Németországban és Hollandiában is választásokat tartanak, illetve megkezdődnek a tárgyalások a britek EU-ból való kilépéséről. Mindez pedig visszafoghatja a járművek iránti keresletet és véget vethet az európai autópiac évek óta tartó erősödésének.