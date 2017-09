Jó hírt kaptak az elektromos autósok - Indul az országos töltőhálózat telepítése

Lepsényi István elmondta, hogy egyre inkább teret nyernek az elektromos autók, amíg öt éve alig-alig találkozhattunk velük, 2016-ban már több mint kétmillió elektromos működésű gépjármű üzemelt világszerte.Az államtitkár kitért arra is, Magyarországnak fontos, hogy ne maradjon ki a közlekedés fejlődéséből, ezért dolgozta ki a kormány az elektromobilitás elterjesztését ösztönző Jedlik Ányos Tervet, a hozzátartozó cselekvési tervvel. A program révén a kormány azt szeretné elérni, hogy csökkenjen a közlekedés károsanyag-kibocsátása, növekedjen Magyarország energiabiztonsága, és támogatni kívánják a magyar vállalatokat és kutatóhelyeket, hogy minél jobban bekapcsolódhassanak az elektromobilitás fejlesztéseibe.Lepsényi István közölte, a kormány célja, hogy kiépüljön az az infrastruktúra, amellyel az ország teljesen átjárható elektromos járművekkel, és a városokban se okozzon problémát az elektromos gépjárművek feltöltése. Hozzátette, hogy a megvalósítás érdekében az NGM létrehozta az állami tulajdonú e-Mobi Nonprofit Kft.-t, amely megkezdte az országos lefedettség kiépítését, ennek az első eleme a Vácon átadott töltőállomás.A gazdaságfejlesztési államtitkár szólt arról is, hogy az NGM tavaly a 15 ezer főnél nagyobb lélekszámú települések önkormányzatai számára pályázatot írt ki elektromos villám- és gyorstöltőállomások létesítésére , a támogatással 75 településen több mint 400 új töltőállomás épülhet ki.Emlékeztetett arra is, hogy a tárca tavaly nyitotta meg a tisztán elektromos járművek értékesítésének támogatási rendszerét , amelynek keretében 480 jármű beszerzése valósult meg, így a zöld rendszámmal üzemelő, környezetbarát autók száma Magyarországon már meghaladja a 3000-et. Hozzátette, hogy a régióban Magyarországon értékesítik a legtöbb elektromos autót, amihez hozzájárul az a kormányzati célkitűzés, hogy 2030-ra elérje a 30 százalékot a költségvetési pénzből működő intézmények elektromos gépkocsi használata.