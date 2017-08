Jövőre már Magyarországon is lehet kapni Bentleyt

A Porsche Inter Auto Hungaria Kft. 2018-ban a Bentleyvel egészíti ki márkaportfolióját, a Porsche márka mellett a brit Bentley Motors hazai képviseletévé is válik, a Szerémi úti Porsche Centrum Budapest telephelyén épül közel 650 ezer eurós beruházással 160 négyzetméteres bemutatóterem a brit márka számára, a bemutatóterem 2018 utolsó negyedévében nyit.A magyarországi értékesítési darabszámokkal kapcsolatos prognosztizálás szerint még a nyitás évében gazdára találhat öt új Bentley, 2019-re pedig 10 autó eladása a cél. Nagy Szabolcs, a Porsche Inter Auto Hungaria Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy az elmúlt években alaposan feltérképezték Magyarországon a luxusautók szegmensét, és az anyavállalattal együtt úgy gondolják, hogy egyértelműen van potenciál a magyar piacban a csúcskategóriás luxusmodellekre.Tavaly világszerte 11 023 Bentleyt adtak el, vagyis 9 százalékkal többet, mint 2015-ben, a tavaly értékesítés új rekordot jelent. Európában 2676 autó (+56%) talált gazdára, az Egyesült Királyságban pedig 1692 autót értékesített a Bentley Motors (+16%).A modellpaletta gerincét négy típus adja: a Flying Spur négyajtós luxuslimuzin, amely négyféle verzióban érhető el; az akár 710 lóerős (csúcsnyomaték: 1017 Nm) W12-es erőforrással is rendelhető kétajtós Continental sorozat, ami mind a GT kupé, mind pedig a Convertible vászontetős kabrió változatában öt-öt tagot számlál; a márka klasszikus értékeit leginkább megtestesítő, három kivitelben - és akár nyújtott tengelytávval (teljes hossz: 5.825 mm) - elérhető Mulsanne zászlóshajó, valamint a szintén három verzióban, a 300 km/h feletti végsebességet biztosító W12-es benzinmotoron kívül akár egy 435 lóerős V8-as dízelmotorral is kérhető, vadonatúj fejlesztésű Bentayga.A Bentley bemutatótermének a felépítése előtt a Porsche Centrum Budapest is bővül. A szerviz több, mint 400 négyzetméterrel történő bővítését követően a bemutatóterem 382 négyzetméterrel lesz nagyobb.