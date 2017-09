Kiderült, mikortól és mennyiért kapható majd tisztán elektromos Porsche

A Porsche 2019 végén dobhatja piacra első tisztán elektromos meghajtású modelljét

A Mission E ára várhatóan 80 ezer dollár (közel 21 millió forint) környékén alakulhat

A Porsche első tisztán elektromos meghajtású sportautójának 2019 végén kezdődhet az értékesítése - jelentette be Oliver Blume, a Porsche elnöke. A Mission E ára nagyjából megegyezhet az új Panamérájéval, vagyis 80 ezer dollár (durván 21 millió forint) közelében alakulhat majd.A modellt 2015-ben mutatták be eredetileg, de a német luxusautó-gyártó most érkezett el a fejlesztés végső fázisához. A Porsche egymilliárd eurót fordít a "Mission E" projektjére, amelyről az első modellt is elnevezték.Az autó a gyár klasszikus 911-es modelljére hajaz, de egy 800 voltos elektromos erőforrás fog benne "dübörögni", amely 600 lóerővel rendelkezik és az ígéretek szerint 3,5 másodperc alatt gyorsul majd 100 km/h-ra.A Porsche tervei szerint a Mission E az első négyajtós elektromos autója lesz a gyárnak, amely már megfelel a mindennapos követelményeknek. Egyetlen töltéssel képes lesz 500 kilométert is megtenni és 15 perc alatt 80%-ig lehet tölteni az akkumulátorát.

A Mission E projektről

A Porsche a fentebb már említett 1 milliárd eurós összeg nagy részét, 700 millió eurót a Stuttgart-Zuffenhausen üzem átalakításra fordítja. Itt egy új fényező- és összeszerelő üzem épül az elektromos autók gyártására. A fejlesztés keretében az eredetileg belsőégésű motorok előállítására alkalmas gyártósort átállítják át az elektromos hajtáslánc elemeinek gyártására. A folyamatban lévő beruházás ezer embernek adhat munkát a jövőben.