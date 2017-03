Kiderült, hány milliárdot kaszáltak a gyorshajtókon

Három év alatt másfél milliárd forinttal nőtt a gyorshajtás miatt kiszabott büntetések összértéke - derült ki az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) által adott tájékoztatásából. A hatóság közlése szerint a megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó KRESZ-szabályok megsértéséért kiszabott bírság 2014-ben 7 552 775 000 forintra, egy évvel később már 7 993 035 000 forintra, tavaly pedig 8 965 150 000 forintra rúgott.Figyelemre méltó adat az is, hogy az év valamennyi napjára több mint 700 gyorshajtást regisztrálnak és szankcionálnak a rendőrök. 2016-ban például a sebességhatárt legalább 15-20 km/órával túllépő járművezetőket összesen 265 616 alkalommal bírságolták meg - beleértve az objektív felelősség szabálya alapján azokat is, ahol nem tudták egyértelműen azonosítani a sofőrt.A személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek száma 2010 óta enyhe mértékben növekszik, hat éve 16 308, tavaly nagyjából 16 500 eset került a nyilvántartásba. Az emelkedés nagyobb mértékű ugyanakkor, ha a 2012-es évhez viszonyítjuk, akkor ugyanis 15 174 volt az esetszám. A súlyos sérüléssel járó közúti balesetek száma viszont csak nagyon enyhe mértékben emelkedett 2012 óta, 2010-hez viszonyítva azonban csökkenés tapasztalható: az akkori 4941-gyel szemben, tavaly 4800 körüli súlyos szerencsétlenség érte az autósokat.A halálos kimenetelű balesetek esetében tovább folytatódott a tíz éve tartó csökkenő trend, és tavalyhoz képest egyedül 2013-ban vesztették kevesebben életüket a közutakon - akkor 591 ember, 2016-ban pedig 597.A lap rákérdezett arra is, hogy a Véda intelligens kamerahálózat -beváltotta-e¬ a hozzá fűzött reményeket, az ORFK-nál viszont úgy vélik,Címlapkép forrása: MTI/Sóki Tamás