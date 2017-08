Kiderült, mikor keményíthet be Merkel dízelügyben

Sokkal nagyobb erőfeszítésekre van szükség

Az első dízelcsúcson született megállapodás ötmillió dízelautó motorvezérlő szoftverének a frissítéséről, valamint a dízelautók minőségi cseréjére adott roncsprémium nem elegendő a járműpark károsanyag-kibocsátásának megfelelő mértékű csökkentéséhez, a környezetvédelmi előírások betartásához - tette hozzá a német kancellár.Merkel jelezte, hogy a szeptemberben megrendezésre kerülő Frankfurti Autószalonon (IAA) nagy hangsúlyt kell helyezni az új hajtáslánc-technológiák bemutatására, ugyanakkor helytelen lenne háttérbe szorítani a várhatóan még több évtizeden át kulcsfontosságú szerepet betöltő belsőégésű motorokat.A német környezetvédelmi miniszter, Barbara Hendricks továbbra is azt szorgalmazza, hogy ne csak a szoftvereket módosítsák a dízelautókon, de hardveres átalakításokra is sor kerüljön. Erre már újabb indoka is van a miniszternek, elkészült ugyanis egy tanulmány, ami alapján az augusztus eleji németországi dízelcsúcson az autógyártók által felajánlott megoldások nem hoznak érzékelhető eredményeket, vagyis ez is megerősíti, hogy további lépésekre is szükség lesz.A Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal (UBA) tanulmánya alapján ugyanis a városokban egy szájegyű százalékos mértékben csökkenne a nitrogén-oxid koncentráció a szennyezett levegőjű belvárosokban, ha csak szoftvereket módosítanak az autókon és új autókkal váltják ki a régieket. Ezért a környezetvédelmi miniszter alacsony fogyasztású benzines autók, hibridek vagy elektromos autók vásárlását ajánlja.Az első dízelcsúcs eredményeit sokan támadták, illetve sokan bírálták Merkeléket, mondván, nem léptek fel kellő szigorral az autógyártókkal szemben. A bírálok között volt az ADAC német autóklub is, amely ugyan elismerte, hogy az első dízelcsúcs megállapodása "az első lépés a jó irányba", de hozzátették azt is, még mindig vannak "jelentős hiányosságok". Véleményük szerint ugyanis a politika meghajolt az ipar előtt azzal, hogy megelégedett a szoftverfrissítéssel, ugyanis hardverfrissítéssel akár 90 százalékkal is csökkenteni lehetne a károsanyag-kibocsátást.Persze ennek előfeltétele, hogy megnyerik a szeptember 24-ei német szövetségi választást, a legfrissebb felmérések szerint erre egyébként komoly esélyük van.