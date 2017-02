Kilenc nagy dobás idén a Teslától

1. Új részletek derülnek ki a Tesla carsharing rendszeréről

2017-ben pedig újabb részleteket árulhatnak el a carsharing rendszerükkel kapcsolatban.

Musk tavaly júliusban vázolta fel , hogyan is képzeli el pontosan a Tesla és a SolarCity közös jövőjét. A korábban csak titkos mestertervként emlegetett vízió egyik fontos pillérét jelenti majd az önvezető technológiára épülő közösségi járműmegosztás megvalósítás. A Tesla vezére akkor elmondta, hogy egy olyan rendszeren dolgoznak, amely lehetővé teszi az autótulajdonosoknak, hogy akkor is pénzt keressenek, amikor nem használják autóikat. Ez a koncepció pedig egy Tesla tulajdonlásának a költségeit drámaian lecsökkentheti Musk szerint, mégpedig addig a szintig, hogy gyakorlatilag bárki számára elérhetővé válik egy Tesla megvásárlása.

2. Egy automatizált Tesla átszeli Amerikát

Musk egy sajtótájékoztatón azt nyilatkozta, hogy egy teljesen automatizált Tesla el fog vezetni Los Angelesből egészen New Yorkig 2017 végére. Az utazás pedig a város egyik legnevezetesebb pontján, a Time Square-en érhet véget.

3. Felpörög a gyártás a Gigafactory-ban

4. Megkezdődik a napelemek gyártása Buffalóban

5. Újabb részletek derülnek ki a Model 3-ról

Januárban a Tesla és a Panasonic megkezdte az akkumulátorcellák előállítását a Gigafactory-ban, amelyeket egyelőre a Powerwall 2 és Powerpack 2 energiatárolásra alkalmas eszközeiben alkalmazza a vállalat. De 2017 közepétől az itt gyártott akkumulátorok kerülnek majd bele az új Model 3-ba, vagyis létfontosságú a Tesla számára, hogy felpörgesse a gyártást Nevadában. Amennyiben tényleg megvalósul a tömegtermelés, az a Tesla várakozásai szerint 30 százalékkal csökkentheti az akkumulátorok költségét. Erre pedig azért van nagy szüksége a vállalatnak, mert megígérte, hogy a Model 3 már egy kedvezőbb - az induló listaár 35 ezer dollár lesz kedvezmények nélkül - árú, szélesebb tömegek számára elérhető autó lesz.A Tesla még novemberben vásárolta fel a napelemes rendszerekkel foglalkozó SolarCity-t, amelyben szintén nagytulajdonos volt Elon Musk. A SolarCity tavaly arra tett ígértet, hogy idén megkezdi a termelést buffalói üzemében. A jelek szerint erre tényleg van is esély, ugyanis a Buffalo News arról számolt be, hogy az új gyárba már toborozzák a dolgozókat.Tavaly március végén mutatta be a Tesla a szélesebb tömegeknek szánt elektromos járművét, a Model 3-at, idén pedig újabb bemutatóra kerülhet sor, ahol további részletek derülhetnek ki a járműről. A várakozások szerint megtudhatjuk, hogy milyen lesz az új Tesla-modell belseje és mekkora lesz pontosan a hatótávolsága. Eddig annyit lehetett tudni, hogy 215 mérföldnél, vagyis durván 345 kilométernél biztos nagyobb. Azt követően viszont, hogy a GM által már piacra dobott Chevy Bolt - Európában Opel Ampera-e - 238 mérföldes, durván 385 kilométeres hatótávolságra lehet képes az EPA-ciklus szerint egyetlen töltéssel, nem lenne nagy meglepetés, ha a Tesla ezen is túltenne.

6. Indulhat a Model 3 gyártása és értékesítése

A Tesla tervei szerint 2017 közepén megkezdődhet a Tesla Model 3 gyártása és év végén indulhat az értékesítés is. A vállalat tájékoztatása szerint először az Egyesült Államok nyugati részén kezdődik majd meg a korábban megrendelt Teslák kiszállítása, majd folyamatosan haladnak az ország keleti irányába. A gyártás felpörgetését követően pedig megkezdődhet az európai és ázsiai ügyfelek részére történő kiszállítás. Azoknak a vásárlók viszont, akik még csak most akarják lefoglalni az új modellt, legalább 2018 közepéig kell várniuk arra, hogy átvehessék.

7. Felpörgetik az autógyártást

8. Kezdődhet a napelemes panelek gyártása

2017 közepén viszont megindulhat a gyártás és a vásárlók elkezdhetik majd leadni rendeléseiket, így biztosak lehetünk abban, hogy hamarosan az ár is kiderül.

A Tesla számára több szempontból is nagyon fontos, hogy felpörgesse a járműgyártását. Egyrészt közel 400 ezer darab előrendelésük érkezett a Model 3-ra, a hatalmas keresletet pedig a vásárlók megtartása érdekében minél hamarabb ki kell elégíteniük. Másrészt a Tesla vezére korábban azt a cél tűzte ki, hogy 2018 végére képesek lesznek 500 ezer darab elektromos autó legyártására. Mindezek megvalósítása érdekében tavaly felvásárolták a Grohmann Engineering nevű német céget, amely automatizált gyártási folyamatokra szakosodott. Musk reményei szerint ezzel a lépéssel sikerül majd érdemben növelni a gyártókapacitásokat és elérni céljaikat.Musk tavaly október 28-án több új terméket is bemutatott , amelyek kivétel nélkül az általa megálmodott jövőképhez kapcsolódtak. Egy olyan jövőképhez, amely komplett megoldást kínál a tiszta energia előállítására, tárolására és a zéró-emissziós közlekedésre. A termékek között voltak a Musk csapata által gyártott napelemes "cserepek" is, amelyek nagyon hasonlítanak a hagyományos tetőcserepekre. A tervek szerint a leendő vásárlók négy különböző típusú cserép-panelből választhatnak majd, az egyes típusuk darabjai között pedig nem lesz két egyforma - köszönhetően a hidrografikus nyomtatásnak - és ellenállóbak is lesznek a külső környezeti hatásoknak, mint a hagyományos cserepek. A napelemes panelek áráról még nem beszélt Musk, de azt elárulta, hogy olcsóbb megoldást jelent majd a rendszer kialakítása ahhoz képest, mintha az emberek hagyományos tetőt építenének és az elektromos áramot csak a hálózatból nyernék.

9. Európában épülhet meg a Gigafactory 2

Tavaly novemberben Musk arról beszélt, hogy a terveik között szerepel egy autó- és akkumulátorgyártásra alkalmas Gigafactory 2 felépítése Európában. 2017-ben valószínűleg az ideális helyszín kiválasztására kerülhet csak sor, ezt követően pedig tisztázódhat, hogy mikor kezdődik majd az új üzem felépítése, illetve az ottani gyártás.