Kína nagyon kemény húzásra készül - Betiltanák a benzines és dízel autók gyártását, értékesítését

Kína nagyon komolyan gondolja az elektromos autózás elterjesztését

Az elektromosautó-kvóta mellett most felmerült, idővel betiltják a belsőégésű motorral szerelt autók gyártását és értékesítését az országban

Kína idővel betiltaná a benzines és dízel autók gyártását, értékesítését

Már dolgoznak egy olyan szabályozáson, amely megtiltaná a kizárólag belsőégésű motorral szerelt járművek gyártását és értékesítését.

Jön az elektromosautó-kvóta

Többen ország is betiltaná a belsőégésű motorokat

Kína komoly lépésekre készül annak érdekében, hogy az országban előmozdítsák az elektromos autók elterjedését. Xin Guobin iparügyi miniszterhelyettes most bejelentette,Természetesen ez nagyon erős bejelentés abban az országban, ahol éves szinten sokmillió autót gyártanak és a világon a legtöbb autót adják el, így egy ilyen tiltásra nem azonnal kerülne sor. A szabályozás életbelépésének pontos dátumáról egyelőre nem beszélt a miniszterhelyettes.Egy akkora méretű autópiacon, mint a kínai, ilyen horderejű változásra 2040 előtt aligha lehet számítani a szakemberek szerint. A törekvés viszont mindenképpen figyelemre méltó, főleg annak fényében, hogy milyen szigorú kvóta bevezetésére készül Kína hamarosan.Nemrég számoltunk be arról , hogy a kínai kormány nagyon komolyan veszi az elektromos autózás elterjesztését, legújabb tervük szerint 2025-ben már az országban értékesített járművek ötöde alternatív meghajtású lesz. Ezt a szintet 2018-tól fokozatosan szeretnék elérni egy kvótarendszer segítségével, így az országban jelen lévő autógyártóknak már azzal kell számolniuk, hogy jövőre a teljes értékesítésükön belül a részben vagy teljesen elektromos autóknak 8 százalékos részarányt kell képviselniük. A tervezett kvótarendszert nagyon sok támadás érte, több autógyártók és szakmai szervezet is jelezte, hogy az abban meghatározott eladási részarányok túl magasak, illetve az egész rendszer bevezetésével várni kéne még legalább egy évet. Részben ezeknek a támadásoknak a hatására még nem dőltek el a kvótaszámok, a végleges értékeket a napokban tehetik közzé.Egyre több nemzet nyilatkozik úgy, hogy a 21. század közepére már kizárólag emissziómentes járműveket szeretnének értékesíteni, de van olyan ország is, amely nemcsak a hagyományos autók eladását tiltaná meg, hanem az idősebb, forgalomban levő autókat is lecserélné, ilyen Anglia, ahol 2050-ig tervezik ezt a manővert végrehajtani. Ehhez azonban nagy volumenű beruházásokra, infrastrukturális fejlesztésekre van szükség.Franciaország új környezetvédelmi minisztere, Nicolas Hulot 2040-ig szeretné elérni, hogy onnantól kezdve csak zéró-emissziós járműveket értékesítsenek.Norvégiának vannak a legagresszívabb tervei, 2025-ben már csak elektromos autókat lehetne eladni az országban és erre megvan az esély, hiszen az újonnan értékesített autók 24 százaléka már most elektromos.India 2030-ig tervezi ugyanezt, azonban minden forgalomban lévő autót lecserélne vagy átalakítana annak érdekében, hogy kizárólag zéró károsanyag-kibocsátású járművek legyenek az utakon. Hollandiában jelenleg az eladások hat százalékát elektromos autók adják, sokan viszont azt szeretnék, hogy 2025-től csak elektromos autókat lehessen értékesíteni. Németország pedig 2030-tól betiltja a kizárólag belsőégésű motorral szerelt járművek értékesítését.