Külön termék lesz az elektromos autók töltéséhez használt áram

Az NGM-ben készülő törvény életbeléptetésével Magyarország az uniós direktíváknak tesz eleget. Definiálja például a szükséges fogalmakat, meghatározza az állami, illetve önkormányzati jogköröket és kötelezettségeket. A direktíva fő elvárása az, hogy átlátható és átjárható, összehasonlítható legyen az idő-, illetve a mennyiségalapú töltés elszámolása. Arra azonban nem tér ki, hogy az e-autók áramának értékesítését hogyan kell fizetős, kereskedelmi szolgáltatássá tenni. Azon a néhány helyen, ahol a töltésért pénzt kérnek, az eladók egy kiskaput használnak: becsomagolják az áram árát a parkolási díjba. Kiskapu az is, amikor az otthoni töltés árát az egyetemes szolgáltatási tarifával fizetteti meg a szolgáltató. Ezek egyelőre, az elektromos autózás kibontakozása kezdetén még megengedhetők, később nyilván nem lesz rájuk mód.Például azért nem, mert amint áthalad a villamos energia az e-töltőponton, jogi értelemben villamosenergia-termékből üzemanyagtermékké változik - magyarázták a lapnak. Külön mérőre, külön elszámolásra, külön szolgáltatóra lesz szükség, amely persze lehet azonos a meglévő áramszolgáltatóval, de másként kell elszámolni vele. Egyébként is kérdéses, hogy valaki üzemanyagként hozzájuthasson-e olyan, a piaci kilengéseket kiszűrő, védett ellátást nyújtó termékhez, amelyet eredetileg a háztartásoknak szántak.Az sem tűnik hosszú távon életképesnek, hogy valaki otthon, a saját pénzéből töltse a vállalati autót. Hasonló szempontok miatt a következő években további egyeztetésre, jogszabály-csiszolásra, ma még meglévő kiskapuk becsukására lesz szükség az e-mobilitás területén. Sok múlik azon is, hogy az állam milyen eszközökkel kívánja ösztönözni az elektromobilitást. Az viszont már eldőlt az NGM-ben - tudtuk meg -, hogy a villamos energia értékesítésétől elkülönülő iparág lesz az áram, mint üzemanyag forgalmazása.