Letámadták a hazai autókölcsönzőket

A Fina vizes világbajnokságnak, a Forma-1-nek, a győri ifjúsági olimpiai fesztiválnak is köszönhetően egyre több turista érkezik Magyarországra, részben a budapesti repülőtéren keresztül - írja a lap . Ez kedvező az autókölcsönző cégeknek is, hisz a repülővel érkezők egy hányada bérelt autóval folytatja útját. Emellett a cikkből az is kiderül, hogy a hazai rendezvények mellett az idén egy újabb esemény is támogatta a magyarországi autókölcsönzőket.Haraszti Géza, az Auto ReFAIRent Kft. (Avis) ügyvezető igazgatója a lapnak elmondta, hogy a csúcsidőszak júliusban és augusztusban van az autókölcsönzőknél.Minden négy autóból hármat folyamatosan béreltek, a járművek kihasználtsága 67-90 százalék között mozgott, az átlagos kihasználtság pedig 75 százalék volt. A korábbi hónapokban legfeljebb 80 százalékos volt a kihasználtság. A cég flottája jelenleg 550 kocsiból áll, 50-nel többől, mint tavaly júliusban.A park járműveinek átlagos életkora 142 nap. A cég az idén júliusban több mint száz autót vásárolt, és ötvenet eladott. Az egész évben 1000 autó vásárlásával számol, ami növekedés az előző évihez képest, hisz 2016-ban 950 autót vettek és 900-at értékesítettek - tette hozzá Haraszti, aki szerint a járműpiac átalakulása befolyásolja a nagy átalakulás előtt álló bérautópiacot is. A bérautós cégek is drágábban vásárolhatnak majd járműveket (ráadásul a dízelhajtásúakat olcsóbban tudják eladni), miközben a bérlők nem szívesen fizetnének többet egy hibrid vagy egy elektromos autó használatért.A Mercur Rent a Car (Hertz) is több bérletet adott el az év második negyedében, és a bevétele is gyarapodott az előző év hasonló időszakához képest. A Hertz flottája most 1500 autóból áll. A társaság lassan már készül a nyár végi, őszi forgalomra, amikor általában kisebb az érdeklődés a szolgáltatása iránt, így elkezdi kivonni a járműveket. Az év vége felé várhatóan kilencszáz autóval dolgozik. A cégnél azt tapasztalják, hogy a külföldről az év végére hazatérők előszeretettel bérelnek autót.A lapnak Tóth Tamás, a Mercur Rent a Car Kft. ügyvezető igazgatója részletezte: leginkább a Nagy Britanniából, Írországból, Hollandiából hazaérkező külföldön dolgozók bérelnek gépkocsit.