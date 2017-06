Létezik egy láthatatlan autógyártó Magyarországon, amelyről megfeledkeznek

Valóban történetének egyik legsikeresebb évét zárta a Ford, közel 10,4 milliárd dolláros adózás előtti eredményt sikerült realizálnia. E tekintetben mindenképen meglepetés, hogy távozni kényszerült a Ford vezére, de azt is látni kell, hogy Fields irányítása alatt közel 40 százalékkal csökkent a Ford árfolyama, amely a részvényesek szempontjából kedvezőtlen folyamat volt. Ez önmagában ugyanakkor kevés lett volna ahhoz, hogy leváltsák a vezérigazgatót. Azt is figyelembe véve viszont, hogy a részvényesek a beszámolók szerint úgy látták, a vállalat nem teljesen a jövő építésére koncentrál és a hibrid, valamint az elektromos hajtástechnológiák területén kezd lemaradni a versenytársakhoz képest, már sokkal érthetőbb, miért született meg ez a döntés. És arról is érdemes beszélni, hogy ahhoz, hogy egy vezérigazgatót leváltsanak, szükség van egy olyan új vezetőre, aki rendelkezik a megfelelő vízióval, illetve akiről elhiszik, hogy képes azt megvalósítani. Jim Hackett személyében, aki korábban az önvezető autózás fejlesztését irányította a Fordnál, meg is találták ezt az embert.Jim Hackett víziója az , hogy a korábban meghatározott úton, felgyorsulva haladjunk tovább, vagyis a Ford minél előbb egy olyan mobilitási vállalattá váljon, ahol a fókusz nem az autógyártáson, hanem a mobilitáson, illetve az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokon van. Továbbá a jövőben egyre nagyobb hangsúlyt akarunk fektetni az alternatív hajtástechnológiák, valamint az önvezető technológia alkalmazására.A hibrid egy fontos szó, az egy hosszabb folyamat lesz ugyanis, amíg a belsőégésű motoroktól eljutunk majd a tisztán elektromos autókig. Éppen ezért azt bátran ki merem jelenteni, hogy a benzines járműveknek, illetve a benzines hibrideknek van jövője. Nem véletlen, hogy a világ vezető autógyártói kivétel nélkül komoly tőkét kötnek le a hibrid technológia fejlesztésének területén, a jövő átlagfelhasználója várhatóan ilyen típusú járművekkel fog közlekedni, illetve találkozni az utakon.Ez így van, elkezdtük értékesíteni ezt a modellt, mostantól kezdve bárki megrendelheti.Konkrét tervszám nincs az értékesítésre vonatkozóan. Minden attól függ, hogy a konkrét alszegmens, az elektromos autók piaca hogyan tud növekedni nálunk. Azt viszont el tudom mondani, hogy a Ford piacvezető márka Magyarországon a személy- és a kishaszonjárműveket együttesen figyelembe véve, nagyjából 12 százalékos részesedéssel. Így az elektromos autók értékesítésének a területén is meg kell, hogy ugorjuk ezt a 10-12 százalékos szintet a jövőben.Általánosságban azt tudom erről mondani, hogy ha az a szabály, hogy 2020-ig meg kell ugrani ezt a szintet, akkor a Fordnak sikerülni fog, még akkor is, ha ez sok pénzbe fog nekünk kerülni.Nagyjából 2020-ig látható, hogy a dízel járművek a személyautó szegmensben az úton maradnak, az emissziós szigorítások ugyanis annyira megdrágítják ennek a technológiának az alkalmazását, hogy nagyon nehézzé válhat a dízel autók értékesítése. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy nyilván lesznek olyan vevők, akik szeretnének továbbra is dízel autókat használni és az ő igényeiket is ki kell elégíteni.Valóban érezhető, hogy kisebb az igény a dízel járművek iránt a piacon, Magyarországon ennek a mérték durván 5 százalék körüli. A visszaesés egyébként tetten érhető a gyártásban is, ugyanis a benzinesek iránti kereslet nagymértékben megnőtt, vagyis ebbe az irányba tolódott el a termelés most. A dízel botrányt egyébként nagyon szerencsétlen dolognak tartom, mert nem általános csalás történt a piacon, hanem néhány gyártó, néhány termékével csalt, viszont annak hatásai, annak következményei az iparág összes szereplőjét, köztük a Fordot is hátrányosan érintik.Látni kell, hogy eltolódott a piac a személyautók irányába 2016-hoz képest, több mint 20 százalékos növekedésről beszélhetünk ezen a területen, míg a haszonjárművek értékesítése nem fejlődik a Növekedési Hitelprogram kifutása után. Ezért nekünk is új stratégiát kell kidolgoznunk a korábbi évekhez képest, de ez teljesen normális, ezzel nincsen semmi baj.Én nagyon remélem, hogy a Ford is felkerül azon szereplők közé, amelyeket magyarországi gyártókapacitással rendelkező gyártónak tekintenek. Két ok miatt, az egyik, hogy jelenleg 500 fő dolgozik a Fordnak Magyarországon, amelynek több mint kilencven százaléka diplomás, vagyis a Ford of Europe a szentendrei operációjával egyértelműen letette a garast az ország mellett. Ez a folyamat pedig akkor folytatódhat a jövőben, hogyha a magyar kormány is tesz lépéseket a vállalat irányába. A másik ok, hogy a Fordnak ugyan jelenleg nincsen összeszerelő üzeme Magyarországon, viszont a beszállítói megrendelései elérték az 580-590 milliárd forintot 2015-ben.