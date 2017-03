Már hétfőn eladhatják az Opelt a franciáknak

A General Motors és a PSA-csoport intenzív tárgyalásokat folytat majd a hétvégén annak érdekében, hogy hétfőn már bejelenthessék a sikeres üzletet, vagyis az Opel eladását, illetve megvételét. Az egyeztetések a készülő üzlet komplexitása miatt húzódtak el ennyire az ügyet ismerő források szerint.Több fontos kérdésben is közelednie kellet ugyanis az álláspontoknak, az Opel vételára, a GM gyártástechnológiájának alkalmazása, a jelenlegi menedzsment jövője egyaránt vita tárgyát képezte, ahogy az is, hogy az Opel márkát melyik rigóban forgalmazhatja majd a PSA-csoport, amíg azok gyártásánál a GM licenceit használják. De talán legfontosabb vitatéma az a durván 9 milliárd dolláros nyugdíjkötelezettség, amely a General Motorst terheli az európai leánya, vagyis az Opel miatt. A tárgyalások során a PSA-csoport végig arra törekedett, hogy a GM ennek a nyugdíjkötelezettségnek minél nagyobb hányadát megtartsa.Ezekkel a tárgyalásokkal párhuzamosan folynak a különböző szakszervezetekkel is az egyeztetések, ugyanis a tervezett üzlet szempontjából fontos az is, hogy a PSA-csoport hogy tud a következő időszakban mintegy 2 milliárd eurós megtakarítást elérni az Opel megvásárlásával. Ezt döntően a felesleges gyártókapacitások leépítésével, a beszerzések összehangolásával és a működési költségek csökkentésével lehetne elérni, ezekhez viszont fontos a szakszervezetek hozzájárulása is.Az előzetes várakozások szerint a PSA-csoport 1-2 milliárd eurót fizethet majd a General Motorsnak az Opelért, amely 1999 óta veszteségesen működik.