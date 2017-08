Még többen ugorhatnak rá az állami ingyenmilliókra

Jogi személyeknél 5-ről 35-re emelkedik a támogatható autók száma, a költségvetési intézményeknél pedig nem lesz felső határ. Az eddigi pályázókon túl ügyvédi irodák, egyéni ügyvédek is igénybe vehetik a támogatást.

Hozzátette, a kedvező üzemeltetési tapasztalatoknak köszönhetően bővül az állami elektromosautó-flotta, a beszerzéshez az önkormányzatok és az állami tulajdonú cégek is csatlakozhatnak.

A kormány tervei szerint 80 kilométerenként épülnek nagy teljesítményű egyenáramú elektromos töltőállomások a fontosabb főútvonalak mentén és normál töltők a célállomásoknál, az önkormányzatok pedig 100 százalékos, vissza nem térítendő állami támogatással létesíthetnek új elektromos töltőállomásokat, így az ország teljesen átjárható lesz elektromos autókkal

Már több mint 3000 zöld rendszámos autó közlekedik Magyarországon, a tisztán elektromos meghajtású járművek nem fizetnek regisztrációs adót és forgalomba helyezési illetéket, cégautóadót és helyi gépjárműadót, mentesek a visszterhes vagyonszerzési illeték alól is

Az államtitkár az ELMŰ-ÉMÁSZ új, elektromos autókból álló flottájának átadásán elmondta,Lepsényi István kijelentette, a kormány folytatja a direktösztönző programot, így a támogatáshoz a következő évre is rendelkezésre állnak a szükséges források,- mondta Lepsényi István.Kiderült az is, hogy eddig 535 millió forint értékben 75 önkormányzat 443 töltőpontra vonatkozó pályázatát hagyták jóvá.Lepsényi István felidézte, hogy az NGM pályázati rendszere a vételár 21 százalékáig, legfeljebb 1,5 millió forintig támogatja a tisztán elektromos hajtású személy- és kishaszon gépjárművek beszerzését. Tájékoztatása szerint 2016-ban 2 milliárd forintot biztosítottak a tisztán elektromos hajtású személy- és kishaszon gépjárművek beszerzésének támogatására, mostanáig több mint 700 millió forint értékben, közel 500 támogatásról döntöttek, a pályázók között a tavalyi 30 százalékról 42 százalékra emelkedett a magánszemélyek aránya.- tette hozzá az államtitkár.A sajtótájékoztatón Marie-Theres Thiell, az ELMŰ-ÉMÁSZ elnöke elmondta, hogy a társaság több mint 200 millió forintot költött a 15 új elektromos autó beszerzésére, amelyhez az NGM 22,5 millió forintos támogatást adott. A flotta üzemeltetése érdekében a vállalatcsoport a telephelyein nyolc váltóáramú gyorstöltőt és három egyenáramú villámtöltőt is telepített országszerte, ezek egy részét külső felhasználók is igénybe vehetik - tette hozzá.