Megkezdődött a zalaegerszegi tesztpálya építése

a hét elején a földmunkákkal megkezdődött a 40 milliárd forint ráfordítással megvalósuló tesztpálya építése Zalaegerszegen.

Palkovics László fontos feladatnak nevezte, hogy a diákokkal minél korábban megismertessék a szakmákat, ezen belül a műszaki, természettudományi, informatikai és mérnöki területet.Hozzátette: erre a célra olyan pályázati konstrukciót hoztak létre, amely elősegíti a vállalati szereplők és az oktatási intézmények együttműködését.Balaicz Zoltán (Fidesz-KDNP) Zalaegerszeg polgármestere kiemelt feladatnak nevezte, hogy a zalaegerszegi iskolák be tudjanak kapcsolódni a járműipari tesztpályához.Beszélt arról is, hogy az önkormányzat - bár nem fenntartója és működtetője az oktatási intézményeknek - minden tőle telhető erkölcsi és anyagi segítséget megad az iskolák működéséhez és folyamatos fejlesztéséhez.Kitért arra is, hogy az együttműködési megállapodás célja, a zalaegerszegi tesztpályát megvalósító cég (Autóipari Próbapálya Zala Kft.), valamint a helyi középiskolák és gimnáziumok közötti együttműködés erősítése.A pénteken aláírt megállapodás célja, hogy az oktatás keretein belül lehetőséget nyújtanak a tesztpályával kapcsolatos kutatómunka és kísérleti jellegű feladatok elvégzéséhez.Szabó Károly, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum főigazgatója arról beszélt, hogy az érintett tagintézményekben (Zrínyi gimnázium, Kölcsey gimnázium, Munkácsy Mihály szakgimnázium és szakközépiskola, és a Ganz Ábrahám szakgimnázium) a tanórai fogalakozások keretében évente több óraszámban végeznek a tesztpályával kapcsolatos kísérleteket. Hozzátette, hogy a tesztpályához kapcsolódó projekttel fakultációs órákon, szakkörökön is foglakoznak a diákok.Vigh László országgyűlési képviselő (Fidesz) arról számolt be, hogy

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter (b2), mellette Vigh László, Zalaegerszeg fideszes országgyűlési képviselője (b) és Balaicz Zoltán polgármester (b3) egy Smart City város makettjét nézik a Mobil járműipari és logisztikai szakkiállításon Zalaegerszegen 2017. június 1-jén. Kép és címlapkép forrása: MTI Fotó/Varga György