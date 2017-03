Megszólaltak a hazai autó- és motorgyártók a nagypéntekkel kapcsolatban

Az Audi Hungaria Zrt. már év eleje óta számolt azzal, hogy nagypénteket esetlegesen munkaszüneti nappá nyilvánítják. Ennek megfelelően a vállalat két termelési verziót tervezett. Így a nagypénteki munkaszüneti napot kellő rugalmassággal tudják kezelni, és a társaság biztosítja a vevők ellátását

Az időre rendkívül érzékeny járműipari szektor szereplői számára nem okoz különösebb nehézséget, hogy a nagypéntek munkaszüneti nappá nyilvánítása miatt 2017-től egy nappal kevesebb idejük lesz a termelésre, derül ki a vállalatok nyilatkozataiból. Az egyik cég nem számolt a munkaszünettel, egy másik pedig két változattal készült az évre, de úgy tűnik, mindenütt könnyedén megoldják a termelést, csökkenést pedig sehol nem terveznek.- mondta a lapnak Czechmeister Mónika kommunikációs igazgató.A győri Audinál évente - a személyautók mellett - mintegy kétmillió motor készül, vagyis naponta több mint nyolcezer. Ennek a mennyiségnek a legyártását kell tehát valamilyen módon biztosítani. Nemcsak a termelést kell átszervezni, hanem az alapanyag-, az alkatrészellátást, a szállítást, a tárolást, vagyis az egész logisztikai folyamatot, illetve a vevők ellátását.- közölte Ruska Viktória kommunikációs vezető. Azt is elmondta, hogy a nagypéntekre eső munkákat elosztják más napokra. Esztergomban naponta körülbelül nyolcszáz autó készül, vagyis ezt kell a többi napra "széthúzni". A termelést egyébként minden esetben rugalmasan alakítják az adott helyzethez. Az esztergomi cégnek is kedvez, hogy nagypéntek a beszállítóknál is szabadnap, sőt néhány országban már korábban is az volt, így a beszállítás is szünetel. Azt viszont üzleti titokra hivatkozva nem árulta el a cég, hogy az átszervezésnek lesz-e, és ha igen, mekkora a pluszköltsége.- közölte a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.- közölte az Opel Szentgotthárd Kft.