Merkel keményen bírálta az autógyártókat

Keményen bírált Merkel, de segítő kezet is nyújtott

Nem véletlen nyúlt ehhez a témához Merkel

Szombaton megkezdte újraválasztási kampányát Angela Merkel Dortmundban, melynek keretében a tervek szerint 50 fontos nagyvárost látogat majd meg a szeptember 24-re kitűzött szövetségi választás előtt.Beszédében azonnal nekiment a német autógyárak vezetőinek, mivel véleménye szerint a dízelbotrány nagymértékben megingatta a vásárlók beléjük vetett bizalmát. Ez pedig azért nagy probléma, mert a legfontosabb exportágazata az országnak az autógyártás. Egyben felszólított őket arra, hogy tegyenek meg mindent a fejlesztések területén azért, hogy visszaszerezzék az emberek bizalmát és minél több munkahelyet őrizhessenek meg a jövőben.Ugyanakkor jelezte azt is, hogy minden támogatást megadnak majd az ország gazdasága szempontjából kiemelt fontosságú iparágnak. Merkel ígérete szerint segíteni fogják a német autógyártókat a technológiai váltás területén, legyen szó akár elektromos autózásról, önvezető autózásról, vagy a közösségi járműmegosztásról.Angela Merkel kampánybeszédében ugyanakkor határozottan elutasította nagy politikai ellenlábasának, Martin Schulznak azt a felvetését, hogy kötelező elektromos-autó kvótát kellene bevezetni. Merkel véleménye szerint egy ilyen kvóta nem működne hatékonyan az EU-n belül.Schulz, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) kancellárjelöltje egy ötpontos javaslatcsomaggal rukkolt elő pár napja, amelynek segítségével biztosítaná a német járműipar jövőjét. A javaslatcsomag nagy visszhangot kapott Németországban, amely szerepet játszhatott abban, hogy Merkel is a járműgyártásra, annak jelenlegi problémáira, illetve annak megoldására koncentrált beszédében.A kihívó kancellárjelölt javaslatában egyébként világosabb szabályozást követel az autóiparban, valamint szigorúbb következményeket arra az esetre, ha egy gyártó megszegi a károsanyag-kibocsátásra vonatkozó határértékeket.Schulz szerint nagyobb nyomást kell gyakorolni az iparágra, ezért szeptemberre újabb dízelcsúcs összehívását sürgeti. A tanácskozáson - véleménye szerint - mérlegre kellene helyezni az eddigi eredményeket. Amennyiben pedig ezek nem elégségesek, akkor a hardverfrissítést, azaz a technikai átalakítást is napirendre kell venni, természetesen a gyártók költségére.A javaslatban az is olvasható, hogy a német autóiparnak előrébb kell lépnie az elektromosautó-gyártásban, ehhez pedig egyebek mellett létre kellene hoznia Németországnak egy saját gyárat az e-járművekhez szükséges akkumulátorok előállításához.