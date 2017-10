Minden magyar autós életét érinti az új szabályozás

Jön az autós e-segélyhívás

Ingyenes lesz a hálózatfüggetlenítés

Október 1-től lépett életbe az autókba beépített automata e-segélyhívókra vonatkozó szabályozás. Ez uniószerte egységesen lehetőséget ad az e-segélyhívók jelzéseinek továbbítására a mobiltelefon-hálózatokban, valamint fogadásukra is a 112-es számon hívható Egységes Segélyhívó Rendszerben.Ehhez kapcsolódóan az NMHH a magyar szabályozásban is ettől a naptól vezeti be az e-segélyhívások megfelelő irányításához szükséges azonosítót - egy technikai számot -, amelyet a mobiltelefon-szolgáltatóknak alkalmazni kell az e-segélyhívásokban. Az Európai Parlament szabályozása értelmében az e-segélyhívó rendszert 2018 márciusa után kötelező beszerelni minden új személy-, illetve könnyű teherautó típusba.Az új, gyártók és szolgáltatók számára kötelezően használandó alkalmazás lényege, hogy amennyiben baleset történik, a készülék automatikusan és azonnal vészjelzést küld a 112-es segélyhívószámra és továbbítja a szerencsétlenség legfontosabb adatait, így a diszpécser hamarabb értesítheti a hatóságokat, a mentő és védelmi illetékes szervezeteket, ezáltal gyorsabban kezdődhet meg a mentés. A törvényben meghatározott, kötelezően átküldött adatok közt szerepel - többek közt - a gépjármű típusa, a használt üzemanyag, a baleset időpontja és a baleset helyszíne. A törvényhozás döntését segítő tanulmányok alapján pusztán ezen adatok már alkalmasak lehetnek arra, hogy a mentés reakcióidejét a felére csökkentsék, különösen a vidéki régiókban.Október 24-től a mobilszolgáltatóknak ingyenesen kell hálózatfüggetlenné tenniük azokat a készülékeket, amelyeket határozott időtartamú szerződéssel - azaz hűségidővel -, kedvezményesen adtak el, és a hozzájuk tartozó előfizetői szerződések lejártak.A hálózatfüggetlenítés már előbb is ingyenessé válik akkor, ha az előfizető a számhordozás során a készülék árát kifizeti még a szerződés - a hűségidő - ideje alatt. A szabályozás részleteit az NMHH - illeszkedve az elektronikus hírközlésről szóló törvény június 15-i változásához - a számhordozás részletes szabályairól szóló rendelet módosításában rögzítette. Ezáltal a fogyasztók az addigi, fizetett szolgáltatáshoz ingyen juthatnak hozzá, és a korábbi gyakorlattól eltérően szabadabban választhatnak szolgáltatót.