Nagyon rossz hírt közölt Elon Musk a Tesla szerelmeseivel

A Tesla a korábbi ígéretével ellentétben csak 2018 első negyedévének végére lehet képes arra, hogy heti 5000 darab Model 3-ast gyártson

Hiába nőtt a cég árbevétele, sokkal nagyobb veszteséget szenvedtek el, mint amire az elemzők számítottak

Zuhan az árfolyam

Rossz hírt kaptak a befektetők és a vásárlók

Korábban azt ígérték a cég befektetőinek és a vásárlóknak, hogy a termelés exponenciálisan fog felfutni, így már december végére elérhetik a heti 5000 darabos termelést, jelen állás szerint ez viszont egy teljes negyedévet csúszik

A Tesla több mint 455 ezer foglalással rendelkezik a Model 3-ra vonatkozóan, abban az esetben, hogyha a vásárlók azt látják, hogy komoly csúszások lesznek a gyártásban, szállításban, elkezdhetik visszamondani az előrendeléseiket, más gyártók időközben megjelenő elektromos modelljeit választhatják

Mi volt még érdekes a negyedéves beszámolóban?

Ahogy arról délutáni cikkünkben írtunk, két dolog volt igazán érdekes a Tesla gyorsjelentésében: hogyan alakulhat majd a Model 3 gyártásának felfuttatása és hány előrendelés érkezett a gyártó új modelljére a harmadik negyedév során.Elon Musk, a cég vezére finoman szólva sem kényeztette el a befektetőket, a tőle megszokott őszinteséggel jelezte, hogy keményen dolgoznak azon, hogy sikerüljön minden problémát elhárítaniuk a gyártás területén, amely miatt sokkal lassabb ütemben készülnek a Model 3-asok, mint amit korábban ígértek.Musk beismerte, egyelőre nehéz meghatározni, mikorra sikerülhet minden problémát elhárítani, illetve mikor kerülhet elő egy újabb, amely hátráltathatja a termelést.Mindezek fényében annyit tudott csak mondani, hogy jelenlegi tudásuk alapján arra számítanak, hogy 2018 első negyedévének végére lesznek képesek elérni a heti 5000 darabos gyártást a Model 3-as esetében. Ez pedig nagyon rossz hír több szempontból isRossz hír az is, hogy a Tesla várakozásai szerint ugyan 100 ezer Model S és Model X kerülhet értékesítésre 2017-ben, amely új rekord lenne, viszont terveik szerint a negyedik negyedévben 10 százalékkal kevesebbet gyártanának az említett modellekből. Ennek hátterében is a Model 3 gyártásával kapcsolatos problémák állnak, ugyanis a kialakult helyzet megoldása, a termelés felfuttatása érdekében a vállalat arra kényszerül, hogy plusz munkaerőt allokáljon az új modellhez.Az viszont bizakodásra adhat okot, hogy a menedzsment elmondása szerint tovább nőtt az új modellre leadott előrendelések száma a harmadik negyedévben. Igaz, a befektetőket óvatosságra intheti, hogy a mostani beszámolóban Muskék nem adtak meg pontos számot a heti foglalásokra vonatkozóan, míg az előző negyedév során jelezték, átlagosan heti 1800 foglalásuk érkezik a Model 3-ra. Továbbá az is kérdéses, hogy az előrendelések számának növekedés mennyire lesz tartósan fenntartható, hogyha a vásárlók azt látják, hogy nem képes felpörgetni a gyártását a Tesla.A rekord értékesítésnek és a Tesla Energy üzletágnak köszönhetően a cég árbevétele közel 3 milliárd dollár volt a harmadik negyedévben, amely 30 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest, ráadásul sikerült egy kicsit megverni az elemzői konszenzust is ezen a soron. Az egy részvényre jutó eredmény tekintetében viszont sokkal gyengébben teljesített a Tesla a vártnál, 2,92 dolláros veszteséget realizáltak részvényenként.

A befektetők megnyugtatására alkalmas információk

A menedzsment szerint a Tesla Energy üzletág egyre fontosabb szerepet fog betölteni a vállalat működésében és érdemben hozzájárul majd az árbevétel és a profit bővüléséhez is

A Model 3 gyártásával ugyan adódtak gondok, de figyelembe kell azt is venni, hogy ennek a modellnek a gyártása sokkal nagyobb mértékben lesz automatizált, mint a Model S vagy a Model X gyártása, illetve bármelyik másik autó előállítása a világon

A Model 3 gyártásánál adódott problémák megoldásán a vállalat legjobb mérnökei dolgoznak, így végül sokkal hatékonyabb lehet az automatizált gyártási folyamat, mint azt korábban jelezték

A Tesla folyamatosan fejleszti Autopilot szoftverét és komoly lépéseket tesz annak érdekében, hogy járműveit teljesen önvezetővé tegye. A cél megvalósításán, illetve a Tesla AI csapatában a világ legjobb mérnökei és kutatói dolgoznak

A harmadik negyedévben a Tesla 18 értékesítési- és szervizpontot nyitott, így azok száma elérte a 318-at globálisan. A vállalat 126 új Supercharger állomást telepített, így azok száma meghaladta az 1000 darabot a világban

Dél-Ausztráliában minden a tervek szerint alakul, így tartható az a 100 napos terv, amelynek keretében Musk korábban azt ígérte, hogy megoldja majd a régió áramellátási problémáját. Ennek érdekében egyébként egy 100 MWh kapacitású akkumulátorfarmot telepítenek majd az országban

Romokban az árfolyam

A harmadik negyedévben a meghatározó autógyártó üzletág bruttó marzsa 18,7 százalék volt, az elemzői konszenzust (18,6%) ugyan sikerült kicsivel meghaladni, viszont jelentős visszaesés következett be az előz negyedévhez képest (25%). Ez egyébként döntően azzal volt magyarázható, hogy elszálltak a Model 3 gyártásához kapcsolód költségek. A Tesla ugyanakkor úgy látja, hogy a negyedik negyedév fordulópontot jelent majd a Model 3-hoz kapcsolód bruttó marzs esetében, a kapacitáskihasználtság ugyanis jelentősen javulhat a gyártás felpörgetésének, a nagyobb termelési volumennek köszönhetően. Így a cég menedzsmentje arra számít, hogy jelentős javulást fognak elérni a bruttó marzs esetében és tartható a korábban kitűzött 25 százalékos szint elérése az autógyártó üzletág esetében.A tőkeberuházás mértéke 1 milliárd dollár lehet a negyedik negyedévben, amely a Model 3 gyártásának felfuttatásához, a Gigafactory 1 további építéséhez és az értékesítés, szerviz, valamit töltőhálózat fejlesztéséhez kapcsolódik majd.A Tesla Semi, vagyis a cég tisztán elektromos meghajtású kamionjának bemutatójára 2017. november 16-án kerül majd sor.A Tesla mostani beszámolójában meglepően sok olyan információ volt, amelyek mintha azt a célt lettek volna hivatottak szolgálni, hogy megnyugtassák a befektetőket azzal kapcsolatban, hogy igenis keményen dolgoznak a cégnél és jól haladnak a dolgok a hosszú távú tervek megvalósításának irányába:A befektetőket nagyon elkeserített a Tesla harmadik negyedéves beszámolója, illetve azok az állítások, amelyeket a menedzsment megfogalmazott a Model 3 gyártásával kapcsolatban. Így keményen adták a Tesla papírjait az amerikai piacok zárását követő kereskedési szakaszban, amelynek hatására a Tesla árfolyama közel 8 százalékot zuhant a keddi záráshoz képest. Jelenleg 306 dollár közelében állnak a részvények.