Ne akard megtudni, mekkora fizetésért sztrájkolnának a VW-gyár dolgozói

Az egyre kínzóbb munkaerőhiány húzza fel a béreket

A Volkswagen dolgozói még többet akarnak

A jelek szerint viszont még ez is kevés, a helyi szakszervezet ugyanis bejelentette, hogy jövő kedden sztrájkba kezdenek, hogyha nem kapják meg a dolgozók az általuk kért béremelést.

A Volkswagen munkásai, illetve a szakszervezet 16 százalékos béremelést akar kiharcolni, míg a vállalat 4,3 százalékos béremelést és egyszeri, 350 eurós juttatást ajánlott.

Bekavart a Jaguar Land Rover

Az indiai Tata Motors tulajdonában lévő Jaguar Land Rover már előre 1200 euró feletti átlagfizetéseket ígért.

A Szlovák Autóipari Szövetség ráadásul arra figyelmeztetett, hogy 2020-ra 14 ezer munkavállaló is hiányozhat a szlovák autóiparból.

Az ezredfordulón a német vállalatok túlnyomórészt az olcsó és jól képzett munkaerő miatt választották Szlovákiát, különösen a műszaki tudást igénylő ágazatokban. Azóta több külföldi, főleg autóipari vállalat létesített üzemet Szlovákiában, időközben számuk annyira megnőtt, hogy ezek a cégek egymástól szívják el a képzett munkaerőt.A szlovákiai munkaerőhiány a befektető vállalatok panaszai ellenére egyre inkább bérnövelő hatással van az autóiparban. A PSA után tavasszal a koreai Kia jelentette be, hogy jelentős, havi 117 eurós rekordösszegű béremelésre is számíthatnak a zsolnai gyár dolgozói. A koreai gyártónál eddig ez a legmagasabb emelés a cég szlovákiai gyártóbázisának működése óta.A szlovákiai autógyárak dolgozóinak fizetése már eddig is meghaladta a 900 euró országos átlagfizetést. A Kiánál tavaly 1300 eurónál is magasabb volt az átlagfizetés, a PSA-nál is meghaladta az átlagbér a havi 1000 eurót 2016-ban.A legmagasabb fizetést évek óta a Volkswagen Slovakia dolgozói vihetik haza: a havi 1800 eurós átlagfizetés mellett még 13. és 14. havi fizetést is kapnak a német cég szlovákiai munkavállalói. Ezen felül februárban 1560 euró prémiumot állapítottak meg munkavállalónként a sikeres 2016-os üzleti évre tekintettel.A sztrájk keretében beszüntetik majd a termelést a Volkswagen dolgozói a szlovákiai gyárban. Azzal kapcsolatban pedig, hogy meddig tarthat ez az állapot, hogyha nem sikerül megegyezni a feleknek, a szakszervezet azt közölte, hogy bármeddig.A dolog pikantériája, hogy míg a szlovákiai Volkswagen-gyár dolgozói az 1 800 eurós átlagfizetést keveslik, és kétszámjegyű emelésért akarnak sztrájkolni, addig Magyarországon a járműgyártásban dolgozók bruttó átlagkeresete - jutalom nélkül - közel 325 ezer forint - durván 1 060 euró - volt 2017 első negyedévében.A jelentős ágazati béremelések oka egyébként nem csak a munkaerőhiány, a Jaguar Land Rover szlovákiai gyárának indítása is szerepet játszik az utóbbi idők gáláns fizetésemelési döntéseiben. (Ami a kereslet-kínálat összefüggései alapján szintén a munkaerő-hiányos helyzetről szól.)A brit autóipari hagyományokat ápoló vállalat megjelenése feltehetően további beszállító cégeket vonz majd a régióba, amely tovább fogja növelni a munkaerőhiányt a térségben, így a képzett munkaerőért folytatott harc a fizetések további emelkedésével járhat.