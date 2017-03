Nem igaz, hogy nem ad több pénzt elektromos autókra a kormány!

összesen 4,7 milliárd forintos állami támogatás áll rendelkezésre elektromos autók megvásárlásához, amelyre 2018. május 1-ig lehet pályázni.

A támogatás hátteréről - Feltételeiről

Vagyis szinte bárki lehajolhat azért a 1,5 millió forintért, amellyel az állam most ösztönözni akarja az elektromos autók vásárlását.

A nemzetgazdasági miniszter szerint öt hónappal a pályázatok beadásának megkezdése után már látszik, hogy nagy az érdeklődés az elektromos autók megvásárláshoz biztosított 1,5 millió forintos állami támogatásra. A legfrissebb adatok szerint kétszáz felett van az elbírált pályázatok száma, és további több mint 300 beadott pályázatot tartanak nyilván.A kormány 2016-ra vonatkozóan 2 milliárd forintos támogatási keretet biztosított az elektromos autók megvásárlásához, így a 200 darab elfogadott pályázattal számolva eddig 300 millió forintot "költöttek el" a keretből. A 2016-ban meghirdetett 2 milliárd forintos összegből tehát maradt tovább 1,7 milliárd forint, amelyre eredetileg 2017. május 1-ig lehetett pályázni, de a Portfolio információi szerint ezt a határidőt ki fogják tolni egészen 2018. május 1-ig.Ez egyben azt is jelenti majd, hogy az eddig megmaradt 1,7 milliárd forintos keretösszeg kiegészül majd a Varga Mihály által 2017-re bejelentett 3 milliárd forintos keretösszeggel, vagyisA járművenként elnyerhető 1,5 millió forintos állami támogatással számolva a 4,7 milliárd forintos megnövel kert több mint 3 100 elektromos autó megvásárlására elegendő.Varga Mihály 2016. szeptember 21-én jelentette be, hogy a Jedlik Ányos Terv megvalósítása és az elektromobilitás hazai elterjedésének előmozdítása érdekében, a kormány pénzzel fogja támogatni a tisztán elektromos járművek vásárlását.A vissza nem térítendő támogatás mértéke a vásárlás időpontjában érvényes bruttó eladási ár 21 százaléka, de legfeljebb 1,5 millió forint. Fontos feltétel, hogy a 15 millió forintot meghaladó eladási árú elektromos gépkocsi beszerzésére a támogatás nem vehető igénybe.A támogatásra a magyarországi lakóhellyel rendelkező cselekvőképes természetes személyek, vagy - Magyarországon székhellyel, vagy telephellyel, vagy fiókteleppel rendelkező egyéni vállalkozók, civil szervezetek, helyi önkormányzatok, köztestületek, gazdasági társaságok, költségvetési szervek jogosultak.A további feltételekkel az alábbi cikkünkben foglalkoztunk részletesen, az anyagból is kiderült, hogy az érdeklődők az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. honlapjára ellátogatva léphetnek be a pályázati rendszerbe, illetve kaphatnak további információkat azzal kapcsolatban.