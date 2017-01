Népautó-arzenállal támadja le Európát a Hyundai

Élőben nézve külső vonásaiban valóban több európai kompakt modell jegyeit megtaláljuk, nem úgy, mint a második generációs i30-as esetében.

Az 5 ajtós csak az első változat (ennek az értékesítése indul most), a kombit a márciusi genfi autó kiállításon mutatják be, ezt követően érkezik az N jelzéssel ellátott sportverzió, majd 2018 elején a Fastback névre hallgató ferdehátú.

Mindezekhez jön még az 5 év garancia, korlátlan kilométerfutással, valamint az a tény, hogy az Európában értékesített autók 90%-át Európában tervezik, fejlesztik és állítják elő.

az új fejlesztésű benzin, 1.4 T-GDI négyhengeres turbómotorral (140 LE),

a háromhengeres, 120 lóerős benzin, 1.0 T-GDI turbómotorral

vagy a 100 lóerős, 1,4 literes négyhengeres benzinmotorral. Illetve

1,6 literes, négyhengeres dízelmotor három teljesítményszinten: 95, 110 vagy 136 lóerős változatban lesz elérhető.

A spanyolországi Marbellán mutatta be a sajtó képviselőinek a Hyundai az i30 harmadik generációját, elsőként az 5 ajtóst (ennek tesztjéről későbbi cikkünkben számolunk be). A modellnek óriási jelentősége van a márka számára, igazi európai autóként akarja eladni a nagyközönségnek, céljuk ugyanis, hogy elsősorban erre az új modellre építve 2020-ra az elsőszámú ázsiai autógyártók legyenek Európában.2018-ra már 1 millió i30-értékesítést tűzött ki maga elé globálisan a gyártó (2008 óta mostanáig 800 ezer példány kelt el). Ehhez pedig több eszközt is bevet a dél-koreai cég:Az európai növekedést emellett a következő hetekben bemutatandó új SUV-tól is várja a gyártó ezen kívül és előállt IONIQ elektromos/hibrid modelljével.A most bemutatott 5 ajtós i30 választhatóA modell hatsebességes manuális vagy a hétfokozatú duplakuplungos sebességváltóval választható.

Részletes autóteszttel a következő napokban jelentkezünk, addig is mindenki döntse el maga, hogy milyen már ismert autó vonásait lehet felfedezni ebben a modellben (lentebb a szavazás):