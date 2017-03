Nyomtalanul eltűnt közel 200 ezer új autó Magyarországról?

Suzuki

Azért, hogy kiderítsük, hány autót gyártottak Magyarországon tavaly, megkerestük a Suzukit és a Mercedest, hogy árulják el a számaikat, az Audi már korábban publikálta a 2016-os gyártási adatait. A válaszokból, illetve a hivatalos adatokból az alábbiak derültek ki a hazai termelésre vonatkozóan:A Suzuki-gyár jó évet zárt, 211 ezer autót állítottak elő Esztergomban tavaly, amely több mint 16 százalékos növekedést jelentett 2015-höz képest. A termelés növekedésében meghatározó szerepe volt az új Vitara és az S-Cross népszerűségének, a modellek iránt mutatkozó megnövekedett kereslet felpörgette a gyártást.

Audi

A győri Audi-gyárban 1, 927 millió darab motort gyártottak tavaly, amely közel 5 százalékos csökkenést jelentett 2015-höz képest. Ez egyben azt is jelenti, hogy 2009 óta most először nem nőtt a Győrben gyártott motorok száma. Járműből is kevesebb gördült le a gyártószalagról, összesen 122 975 darab TT Coupé, Roadster, A3 Limousine és Cabriolet készült el, amely közel 23 százalékos csökkenést jelentett az előző évhez képest.

Mercedes

Ha feltételezzük, hogy a kecskeméti gyár 2015-ben már tényleg bevetett mindent annak érdekében, hogy maximalizálja a gyártókapacitását, akkor valószínűleg 2016-ban sem tudtak érdemben több autót gyártani, vagyis durván 180-200 ezer autó készülhetett Kecskeméten.

Azt, hogy Kecskeméten pontosan hány darab Mercedes készült 2016-ban, egyelőre nem lehet tudni, a hivatalos számot csak áprilisban teszi majd közzé a vállalat. Azt viszont tudjuk, hogy a kecskeméti üzem maximális gyártókapacitás - kétműszakos munkarenddel számolva - 150 ezer volt korábban. Az idehaza gyártott kompakt modellek viszont nagyon népszerűek voltak a világban, így a megnövekedet kereslet kielégítése érdekében harmadik műszak bevezetésével és a meglévő erőforrások hatékonyabb kihasználásával az üzem gyártókapacitását feltornázták. Ennek köszönhetően 2015-ben már 180 ezer autót állított elő a kecskeméti Mercedes-gyár, amely 20 százalékos növekedést jelentett 2014-hez képest.

Nyomtalanul eltűnt volna 200 ezer új autó Magyarországról?

Az ACEA jelentése alapján, amelyben az IHS Markit adatai szerepelnek forrásként, úgy tűnhet, hogy több mint 200 ezer legyártott új autó nyomtalanul eltűnt Magyarországról, de ez nyilván nem így történt. Sokkal valószínűbb egy olyan forgatókönyv, hogy véletlenül rossz gyártási adatokat szerepeltettek Magyarország neve mellett.

A kecskeméti Mercedes-gyár kapacitása a következő években viszont jelentősen növekedhet, a Mercedes anyacége, a Daimler ugyanis úgy döntött, hogy további 500 milliárd forintot fektet be Magyarországon. Ennek eredményeként az épülő új üzemben évente 150 ezer autót gyárthatnak majd és mintegy 2 500 új munkahelyet hoznak létre.Hogyha összeadjuk az Esztergomban, Győrben és Kecskeméten gyártott - a Mercedes-gyár esetében csak becsült - autók darabszámát, akkor kiderül, hogy tavaly durván 534 ezer autót állítottak elő Magyarországon, vagyis közel 2,5 százalékkal többet, mint 2015-ben. Ez az érték viszont közel 195 ezer autóval kevesebb, mint ami az ACEA hivatalos jelentésében megjelent arra vonatkozóan, hogy az előzetes becslések szerint hány autót állítottak elő nálunk az autógyártók 2016-ban.