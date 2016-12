Összeállhat a Daimler és a BMW

A tervek szerint a BMW és a Sixt által 2011-ben alapított DriveNow, valamint a Daimler által 2008-ban életre hívott Car2Go járműmegosztó szolgáltatása a jövőben azonos platformon működne úgy, hogy az egyes márkákat megtartanák.A két autógyártó több olyan céggel is rendelkezik, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak a mobilitáshoz. A Daimler esetében ott van a Mytaxi és a Moovel, míg a BMW ParkNow szolgáltatása a parkolást könnyíti meg, a ChargeNow pedig az autógyártó és partnerei elektromos töltőpontjainak hálózatát foglalja magában.A két német luxusautó-gyártó azért szánhatná rá magát az együttműködésre, hogy ezzel erősítsék pozícióikat, illetve közös erővel vegyék fel a versenyt az Uberrel, illetve a többi közösségi utazásmegosztóval.A jövőben ugyanis a hagyományos autógyártóknak komoly konkurenciát jelenthetnek azok az új szereplők, amelyek belépnek a közösségi járműmegosztás, illetve a közösségi utazásmegosztás piacára. Ez elsősorban azzal magyarázható, hogy a most felnövő generációk már nem feltétlenül akarnak autót birtokolni, igazából csak nehézségek nélkül, kényelmesen akarnak eljutni A-ból B-be, ráadásul a városiasodás okozta problémák, a zsúfoltság, a környezetszennyezés is abba az irányba hatnak, hogy a városon belül, vagy az elővárosi közlekedésben sem a saját autónkat használjuk majd.