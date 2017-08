Ötpontos akciótervvel mentenék meg az autóiparuk a németek

Angel Merkel német kancellár még nem alkotott véleményt a kvóta kérdésében

A javaslat része Schulz német autóipar jövőjére vonatkozó ötpontos intézkedési tervének, amelyről a liberális Süddeutsche Zeitung számolt be pénteki számában.A kancellárjelölt javaslatában világosabb szabályozást követel az autóiparban, valamint szigorúbb következményeket arra az esetre, ha egy gyártó megszegi a károsanyag-kibocsátásra vonatkozó határértékeket.Schulz szerint nagyobb nyomást kell gyakorolni az iparágra, ezért szeptemberre újabb dízelcsúcs összehívását sürgeti. A tanácskozáson - véleménye szerint - mérlegre kellene helyezni az eddigi eredményeket. Amennyiben pedig ezek nem elégségesek, akkor a hardverfrissítést, azaz a technikai átalakítást is napirendre kell venni, természetesen a gyártók költségére.A javaslatban az is olvasható, hogy a német autóiparnak előrébb kell lépnie az elektromosautó-gyártásban, ehhez pedig egyebek mellett létre kellene hoznia Németországnak egy saját gyárat az e-járművekhez szükséges akkumulátorok előállításához.Barbara Hendricks német környezetvédelmi miniszter és Brigitte Zypries gazdasági miniszter a dpa német hírügynökségnek nyilatkozva támogatták párttársuk Martin Schulz kvótaötletét az e-járművekre.Michale Fuchs, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és bajor testvérpártja, a Keresztényszociális Unió (CSU) közös parlamenti (Bundestag) frakciójának helyettes vezetője szerint azonban a kötelező európai kvóta nem a megfelelő út, helyette egységesen kellene szabályozni Európában a károsanyag-kibocsátásra vonatkozó határértékeket.- mondta pénteken egyik szóvivője. A kancellár nem zárkózik el egyetlen olyan ötlettől sem, amely segíti az e-járművek terjedését.Berlinben múlt héten rendezték a dízelcsúcsot, amelyen az iparág képviselői, tartományi miniszterelnökök és a szövetségi kormány abban állapodtak meg, hogy a gyártók több mint ötmillió Euro-5 és Euro-6 normás dízelautó szoftverfrissítését végzik el önként és ingyen, így átlagosan 25-30 százalékkal csökkenhet az érintett járművek nitrogén-oxid kibocsátása. Az autók hardverfrissítését azonban elutasította a szakma.