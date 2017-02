Simán verik a Teslát, csak néhány perc lesz az autótöltés

Ennek köszönhetően pedig jelentősen lerövidülhet az elektromos autók töltési ideje.

A mostani hír az E.ON és a Clever által tervezett villámtöltők teljesítménye miatt igazán izgalmas. Jelenleg ugyanis ott tartunk, hogy a villámtöltők döntő többsége 43-50 kW teljesítményű - illetve ott van a Tesla 145 kW-os teljesítményű Superchargere -, amelyekkel durván 20-30 perc alatt lehet feltölteni - attól függően, hogy mennyire van lemerülve az akkumulátor - egy átlagos kompakt elektromos autót. Abban az esetben viszont, hogyha valóban képesek lesznek telepíteni 350 kW teljesítményű villámtöltőket, a töltési idő néhány percre lerövidülhet még akkor is, hogyha az elektromos autók újabb generációjáról beszélünk. Ez pedig azért fontos, mert a töltési idő az egyik olyan tényező, amely miatt sokan azt mondják, hogy nem érdemes még elektromos autót vásárolni, vagyis az elektromos autózás egyik akadálya szűnhetne meg, hogyha ezek a nagyteljesítményű töltők megjelennek, elterjednek.



Itt érdemes azt is megjegyezni, hogy azok a járművek, amelyeket korábban gyártották és a ma használatos 50 kW-os teljesítményű villámtöltőkre konfigurálták, nem lesznek képesek maguktól gyorsabban feltöltődni. Az újabb elektromos járművek viszont már kihasználhatják a töltők nagyobb teljesítményét, erre egyébként szükség is lesz, hiszen az elektromos autók újabb generációja már 30-60 kWh-s akkumulátorokkal érkezik a bejelentések, tervek szerint.



És persze nem szabad megfeledkezni a gyártók közötti versenyről sem. Az előbb már említettük, hogy a Tesla superchargerei jelenleg 145 kW-os teljesítményre képesek, a most bejelentett, illetve a tervezett töltők teljesítménye viszont 150-350 kW között lehet. Ez pedig azt jelenti, hogy az újabb töltők képesek lehetnek arra, hogy megtörjék a Tesla dominanciáját ezen a területen.