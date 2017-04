Súlyos sebet ejtett a dízel technológia alkalmazásán a Volkswagen-botrány

Az alternatív hajtás térnyerése kiemelt témája lesz a Járműipar 2017 konferenciának, amelyet a Portfolio és a Magyar Gépjárműipari Egyesület már 4. alkalommal közösen rendez. Az eseményre új helyszínen, a Hotel InterContinentálban kerül majd sor 2017. május 25-én. Kedvezményes, Early bird jegyek korlátozott számban még kaphatóak a konferenciára. ÁTTEKINTÉS

Eljött az érdemi lépések ideje

Az előírásoknak való megfelelés annyira megdrágíthatja a gyártók számára a dízeltechnológia alkalmazását, hogy végül inkább háttérbe szorítják azt a teljes értékesítési flottájukon belül.

A másik nagy probléma: elfordulnak az európai vásárlók a dízel autóktól

2015 szeptemberében robbant a hír, hogy a Volkswagen éveken keresztül szoftver segítségével manipulálhatta az emissziós tesztek eredményeit az Egyesült Államokban, a vállalat pedig szinte azonnal beismerte, valóban szándékos csalással tudta csak teljesíteni dízel modelljeivel a károsanyag-kibocsátásra vonatkozó szigorú követelményeket. Hamar kiderült az is, hogy az Amerikában érintett közel 500 ezer autóval együtt 11 millió autónál alkalmaztak tiltott eszközt annak érdekében, hogy a világ számos országában félrevezessék a hatóságokat.Ekkor többen gondolták úgy, hogy a dízelbotrányba akár bele is roppanhat a Volkswagen-csoport és megszűnhet az akkor ismert formájában létezni, a várható büntetések és a felmerülő költségek összege ugyanis egy rendkívül széles sávban mozgott. Bő másfél évvel a dízelbotrány kirobbanása után viszont már tudjuk, hogy a Volkswagennek 25 milliárd dollárjába került az amerikai ügyfelek megtévesztése és a helyi törvények megszegése, a cégcsoport pedig nemhogy nem roppant bele a történtekbe, hanem több autót értékesített 2016-ban, mint bármelyik másik autógyártó a világon.A Volkswagen esete ugyanakkor a járműgyártókra irányította a közvélemény és a döntéshozók figyelmét és néhány hónap leforgása alatt szinte mindenki gyanússá vált a szektorban. A korábbi független tesztek eredményei és a dízelbotrány miatt szúrópróbaszerűen elvégzett ellenőrzések hatalmas eltéréseket mutattak ugyanis a legtöbb esetben a laboratóriumi tesztkörülmények között mért kibocsátási értékek és a valós körülmények között mért értékek között az egyes gyártók modelljeinél.Azt, hogy szoftver segítségével csalt, nem tudták mostanáig másik autógyártóra is rábizonyítani, de a botrány akkora felháborodást keltett, hogy a politikusok érdemi lépésekre kényszerültek, amelyek a dízeltechnológia alkalmazásának visszaszorulásához vezethetnek rövidtávon, hosszú távon pedig azt sem lehet kizárni, hogy szinte teljesen kiszorulnak majd a dízel személyautók a közutakról.Brüsszel és a tagállamok hosszú évek óta tudták, hogy az emissziós tesztek eredményei és a dízel járművek valós körülmények között produkált nitrogén-oxid kibocsátása köszönőviszonyban sincsenek egymással, mégsem léptek fel az emberek egészsége és a levegő minőségének védelme érdekében. A dízelbotrány hatására viszont nem lehetett a problémát többé a szőnyeg alá söpörni, eljött az érdemi lépések ideje.Az első nagy csapást a tavaly elfogadott valós vezetési feltételek mellett (RDE) mért károsanyag-kibocsátási teszt bevezetése jelentette az autógyártók számára. Ennek eredményeként ugyanis 2017 szeptemberétől már nem laboratóriumi tesztkörülmények között kell teljesíteniük az előírásokat, hanem a közutakon. Az új rendszer abból a szempontból ugyan megengedőbb, hogy nagyobb károsanyag-kibocsátást tesz lehetővé a valós felhasználás során végzett mérések esetében, viszont az eddigi tesztek azt mutatták a legtöbb esetben, hogy az egyes szereplők járművei a megengedett értékek sokszorosát produkálják ilyen körülmények között, így nagyon nehéz feladat lesz az autógyártók számára az elvárások teljesítése a személyautóknál.És ha mindez nem lett volna éppen elég, nemrég az Európai Parlament megszavazta azt a törvénytervezetet, amely lehetővé teszi, hogy akár járművenként 30 ezer eurós bírságot szabjanak ki arra az autógyártóra, amelyik megsérti a típus-jóváhagyási előírásokat. A törvénytervezet ráadásul erősítené azoknak a vizsgálatoknak a függetlenségét is, amelyek a gépjárművek forgalomba hozatalához szükségesek. A jelenlegi rendszerben ugyanis a tagállamok többsége technikai szolgáltatókat jelöl ki a járművek EU típus-jóváhagyási előírásokkal való összeegyeztethetőségének vizsgálatára és ellenőrzésére. Ezeket a szolgáltatókat viszont az autógyártók fizetik.További nehezítést jelent az is, hogy miközben a jelenlegi szabályok főleg előzetes ellenőrzéseket írnak elő, a tagállamok és a Bizottság a jövőben a már forgalomba hozott autók helyszíni ellenőrzését is elvégezheti majd. Amennyiben a vizsgálatok szabálytalanságokra bukkannak, a piacfelügyelet dönthet az adott gépkocsi forgalomból való kivonásáról, vagy különösen súlyosnak minősülő esetekben a piacról történő teljes visszahívásáról.És hogy mégis mit jelent mindez? Döntően azt, hogy nem lesz lehetőségük az autógyártóknak arra, hogy a jelenlegi keretrendszeren belül mozogva, a kiskapukat kihasználva, teljesítsék a károsanyag-kibocsátásokra vonatkozó elvárásokat. Ha továbbra is ragaszkodnak a dízel motorokhoz, kénytelenek lesznek hatalmas összegeket befektetni a dízeltechnológia fejlesztésébe, így viszont jelentősen megnőnek majd a költségeik.Erre egyébként már van is példa, a Peugeot menedzsmentje megvizsgálta, hogy mekkora költségnövekedést fog eredményezni számukra az egyre szigorodó szabályozói környezet, illetve az új káros-anyag-kibocsátási teszteken történő megfelelés és arra a következtetésre jutottak, hogy jobban járnak, ha több kategóriából száműzik majd a dízel motorokat és csökkentik a technológiával kapcsolatos beruházásokat.A Peugeot eset nem egyedi, Pavan Potluri, az IHS Automotive hajtástechnológiákkal foglalkozó elemzője szerint a többi gyártónál is csökkenhet a dízelmotorral szerelt járművek értékesítése a teljesen flottán belül, ugyanis a következő években egyre drágább és drágább lesz az előírásoknak történő megfelelés, hogyha ragaszkodnak a dízelmotorokhoz.Az autógyártóknak egy másik nagy problémával is szembe kell nézniük, a dízelbotrány hatására szélesebb tömegek ismerhették meg ezeknek a járműveknek a közegészségre és a levegő minőségére gyakorolt káros hatását. Ez pedig szerepet játszhatott abban, hogy a dízelautók aránya tovább csökkent az új autó értékesítéseken belül, tavaly már az újonnan forgalomba helyezett gépkocsik kevesebb, mint 50 százaléka volt dízeles az EU15 országokban. A dízel autók iránti kereslet csökkenése ráadásul a jövőben is folytatódhat, hiszen egyre több európai nagyváros lép fel szigorúan ezekkel a járművekkel szemben. Abban az esetben pedig, hogyha a vásárlókban tudatosul, hogy a dízelmotorral szerelt autóikat csak plusz díj befizetése - jó példa erre London - ellenében, korlátozottan vagy adott városrészekben, illetve városokban egyáltalán nem használhatják majd, elfordulhatnak a dízel technológiától.

Így viszont a brüsszeli szigor és a csökkenő európai kereslet az egész technológia sorsát pecsételheti meg hosszútávon a személyautóknál történő felhasználás esetében.

Már néhány éven belül hatalmasat zuhanhat a dízelesek részaránya

Nagy bajban az autógyártók



A szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó első egyezmény 1998-ban született az Európai Autógyártók Szövetsége és az Európai Bizottság között, melynek értelmében a gyártók vállalták, hogy 2008-ig 140 g/km-re csökkentik flottájuk szén-dioxid kibocsátását. A gyártók többsége a kitűzött céldátumra nem tudott eleget tenni vállalásának, ez azonban nem riasztotta el Brüsszelt az újabb szigorítástól. Az Európai Bizottság és a Tanács elfogadta a 443/2009/EK Rendeletet, amely kimondta, hogy 2015-re átlagosan 130 g/km szén-dioxid kibocsátást kell teljesíteni flottánként, míg a legfrissebb, kompromisszumos megegyezés értelmében 2020 végére a kilométerenkénti szén-dioxid kibocsátás átlagosan 95 gramm lehet csak flottánként. Érdemes azt is megjegyezni, hogy az EU alkalmazza a legszigorúbb előírást az autógyártókra vonatkozóan a szén-dioxid-kibocsátás területén, Japán, Kína és az Egyesült Államok sokkal megengedőbb.

Mit lehet tenni a kialakult helyzetben?

Ez pedig azért nagy probléma, mert a világ 3 legnagyobb autópiaca közül igazán csak Európában terjedtek el a dízelautók. Az Egyesült Államokban csupán 2 százalék a dízelek aránya, Kína alig 1 százalékát adja a globális dízelpiacnak, míg Európába adja a világ dízeles személyautóinak közel háromnegyedét, India pedig a hatodát, más nagyobb autópiacon viszont nem igazán terjedtek el, sőt, például Brazíliában nem is hozható forgalomba dízelautó.Arra vonatkozóan, hogy hogyan alakulhat a dízelautók részarány a teljes értékesítésen belül, legutóbb Jose Asumendi, a JP Morgan elemzője adott várakozást, amely szerint 2020-ban már az Európában eladott új autóknak közel 30 százaléka lesz csak dízel.Ez hatalmas visszaesést jelentene ahhoz képest, hogy a korábbi években még a dízeltechnológia dominált az európai új autó piacon.A járműgyártóknak ráadásul az elemző szerint a profitjuk csökkenésével is számolniuk kell. A szigorodó szabályoknak történő megfelelés ugyanis jelentős többletköltséget eredményez majd számukra, amely döntően az alternatív hajtástechnológiára történő átállásból, valamint a lízingelt használt dízelautók jelentős értékvesztéséből ered majd.Mindez nagyon rossz hír az autógyártóknak és nem csak azért, mert hatalmas összegeket kötöttek le a dízeltechnológia fejlesztésének és gyártásának területén az elmúlt években, hanem azért is, mert komoly szerepet szántak a technológiának a szén-dioxid-kibocsátás elleni harcban. Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően ugyan egy benzines jármű szén-dioxid-kibocsátása átlagosan már nem sokkal tér el egy dízel autóétól, de még utóbbi jobban teljesít ezen a területen. Abban az esetben viszont, hogyha a dízelek részaránya csökken majd a flottaszintű értékesítésen belül és a vásárlók a benzines autókat preferálják helyettük, akkor nemhogy közelebb, hanem távolabb kerülnek majd a Brüsszel által 2020-ra meghatározott szigorú céltól az autógyártók.Pedig már így is vért izzadtak, hogy megfeleljenek a döntéshozóknak, nemrég a Center of Automotive Management tanulmányából derült ki, hogy a referenciapiacot jelentő Németországban csupán 1,1 százalékkal csökkent az autógyártók átlagos flottaszintű szén-dioxid kibocsátása, amelynek a mértéke így 127,4 gramm/kilométer volt tavaly, vagyis még nagyon messze volt az előirányzott célértéktől. Ebben azon túl, hogy kevesebb dízel fogyott, az SUV szegmens töretlen népszerűsége és az alternatív meghajtású járművek várakozásokat alulmúló eladásai egyaránt szerepet játszottak.Ez viszont komoly probléma, ugyanis az EU előírása szerint azok a szereplők, amelyek nem tudják teljesíteni határidőre a szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó szigorú előírást, komoly bírságra számíthatnak éves szinten, amelynek mértékéről az alábbi cikkünkben írtunk részletesen.A dízelbotrány nem a Volkswagent roppantotta meg, hanem a technológia alkalmazásán ejtett súlyos sebet. Az egyre szigorodó előírásoknak történő megfelelés ugyanis egyre nagyobb költségeket jelent majd az autógyártóknak, miközben azzal is szembesülniük kell a várakozások szerint, hogy érdemben csökken a kereslet a dízel autók iránt. Ebben a helyzetben pedig aligha marad más választásuk végül, mint az, hogy a teljes értékesítésükön belül egyre nagyobb szerepet szánnak majd az alternatív meghajtású járműveknek a dízelesek rovására. A vezető autógyártók részéről a szándék egyértelmű, az elmúlt években euró vagy éppen dollármilliárdokat fektettek be az új technológiák fejlesztésének és alkalmazásának területén. Részben ezek eredményeként pedig az elmúlt hónapokban sorra jelentették be, hogy rengeteg hibrid, plug-in-hibrid, tisztán elektromos, vagy éppen hidrogén meghajtású modellt dobnak majd piacra a közeljövőben. Mindezt annak érdekében, hogy érdemben növeljék ezeknek a típusú járműveknek a részarányát az eladásaikon belül.