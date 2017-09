Százasával veszi majd a magyar kormány az elektromos autókat

Idén harmadik alkalommal kerül megrendezésre az Emobility Forum Budapesten

Az eseményen Lepsényi István, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és -szabályozásért felelős államtitkára több új információt is megosztott a hazai elektromobilitáshoz kapcsolódóan

Nagy kormányzati bejelentésre viszont nem került sor

A kormányzat azt tervezi, hogy nagyszámú elektromos járművet alkalmaz majd a jövőben. Ennek megvalósulása érdekében megszületett már az a kétmilliárd forintos keretszerződés, amelynek keretében 200 új elektromos autót szereznek be költséghatékonyan

Az elektromosbilitási törvény és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeleten már dolgoznak

Fontos a megfelelő töltőinfrastruktúra kiépítése, ehhez kacsolódik az a napokon belül kihirdetésre kerülő közbeszerzési keretszerződés, amelynek köszönhetően 1700 darab töltőberendezést telepítenek majd. Ebből a keretből költséghatékonyan, kedvező garanciális feltételekkel az önkormányzatok is rendelhetnek, megfelelő pénzügyi háttér esetében

Az önkormányzatokat is szeretnék arra biztatni, hogy vásároljanak elektromos járműveket és telepítsenek töltőket

A közösségi közlekedés területén is támogatják majd az elektromos járművek terjedését. A Modern Városok Program keretében több nagyváros is tervezi elektromos meghajtású buszok beszerzését

A belügyminisztériummal folynak a tárgyalások 300 elektromos autó beszerzéséről

Támogatják a hazai fejlesztésű elektromos kukásautó fejlesztését, piacon történő megjelenését és elterjedését

Idén már több kisebb előrelépés is történt

