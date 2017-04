Szijjártó szerint Európa legvonzóbb befektetési célpontja lehet Magyarország

Szijjártó Péter kiemelte, Magyarország ideális kutatás-fejlesztési helyszínné kíván válni, a legvonzóbb és legkedvezőbb befektetési környezetet szeretné kínálni Európában. Ehhez az kell, hogy a leggyorsabban összekapcsolják a digitalizációt a termeléssel, a Made in Hungaryból Invented in Hungary legyen, azaz a vállalatok ne csak a termelés és gyártás, hanem a fejlesztés során is Magyarországban gondolkozzanak.Elmondta azt is, hogy májusban rakják le a zalaegerszegi járműipari tesztpálya alapkövét, ahol az első teszteket 2018 első felében végezhetik el.A miniszter emlékeztetett, az autóipar termelési értéke tavaly 7 874 milliárd forintot ért el, ami rekord, és a magyar járműipar nemzetközi versenyképességét bizonyítja, hogy 92,2 százalékát exportpiacokon értékesítették. A szektor a feldolgozóipari termelés 30,1 százalékát tette ki, és több mint 154 ezer embert foglalkoztatott 2016 végén. Emlékeztetett arra is, hogy a világ 20 legnagyobb autóipari beszállítója közül 15 van jelen Magyarországon.Szijjártó kijelentette, a beruházásokért folytatott világgazdasági verseny új korszakában, az elektromobilitás és az önvezető autók fejlesztése terén Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha megvan a kedvező adó- és pénzügyi környezet, rendelkezésre áll a megfelelő munkaerő és a kor követelményeinek szintjén álló digitális környezet. Az ezeket elősegítő kormányzati intézkedések közül említette egyebek mellett a társasági adó kulcsának 9 százalékra csökkentését, a kutatás-fejlesztési kedvezményeket, a járulékok mérséklését, a beszállítói és befektetés-ösztönzési programokat, a duális képzést és a digitális fejlesztéseket.