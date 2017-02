Több meghatározó autópiacról is kiszorulhat az Opel, ha eladják

A lap értesülése szerint a jelenlegi tulajdonos, az amerikai General Motors az aktuális Opel-modellek szabadalmait és a gyártásukra feljogosító engedélyeket is értékesíteni akarja, de csak azzal a feltétellel, hogy az új tulajdonos a régi szabadalmak és licencek révén előállított kocsikat nem exportálhatja majd az észak-amerikai régióba, Oroszországba és Kínába.Így viszont a PSA Peugeot Citroën kiszorulna átmenetileg az Opellel erről a három piacról. Ez a kitétel azért is fontos, mert így nem értékesíthetnék a tisztán elektromos meghajtású Opel Ampera-e modellt sem ezeken a piacokon, csak Európában.A Der Spiegel szerint a német kormányban aggodalmat okoz az Opel rüsselsheimi kutatás-fejlesztési részlegének a sorsa is, mert a PSA csak 2020-ig vállalt garanciát az itteni munkahelyek megőrzésére.