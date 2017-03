Ugrottak a topmenedzserek bónuszai a Volkswagennél, de nem akárhogy

A Volkswagent sok támadás érte az utóbbi időben a cégcsoport felső-vezetőinek magas fizetései és bónuszai miatt. A média és a közvélemény igazán azt követően kezdett foglalkozni a témával, miután kiderült, hogy Martin Winterkorn, a Volkswagen-csoport korábbi vezetője a dízel-botrány ellenére is 7,3 millió eurós összeget kapott a munkájáért 2015-ben. Winterkorn korábban sem panaszkodhatott, 2014-ben a fix fizetését és az egyéb kompenzációkat figyelembe véve 16,6 millió eurót keresett, 2013-ban pedig 15 millió eurót vihetett haza, amellyel a legjobban fizetett vezérigazgató volt Németországban.A közvélemény megnyugtatása érdekében, valamint a Volkswagennél zajló erős költségkontroll jegyében a cégcsoport 20 fős felügyelőbizottsága most úgy döntött, hogy lemondanak bónuszaikról és a jövőben munkájukért cserébe csak fix fizetés fog járni. A menedzsment kezdeményezését ugyanakkor még jóvá kell hagyatni az éves rendes közgyűlésen, de a részvényeseknek aligha lesz kifogásuk az ellen, hogy a Volkswagen a felső-vezetőinek fizetésén is spóroljon.A tervek szerint egyébként a felügyelőbizottság elnöke 300 ezer eurót, helyettese 200 ezer eurót, míg a többi tag 100 ezer eurót kapna munkájáért.