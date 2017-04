Vadonatúj Audit gyártanak Magyarországon - Eddig erről szó sem volt

Új modell gyártása kezdődhet meg Győrben

Egy új Q-modellt integrálunk jelenlegi termelési hálózatunkba, ezzel tovább növeljük versenyképességünket egy kifejezetten fontos szegmensben

Fontosak az új modellek

Ebben meghatározó szerepe volt az elöregedő modellpalettának.

- mondta Prof. Dr. Hubert Waltl, az AUDI AG igazgatótanácsának termelésért és logisztikáért felelős tagja.Az Audi Q4 modellel a négykarikás márka 2019-től belép a Compact Utility Vehicles (CUV) szegmensbe. A különösen sportos Audi Q4 tipikus kupéformájú külsejével az Audi Q3 és Q5 közötti helyet fogja elfoglalni. Mielőtt az Audi Q4 megérkezik Győrbe, a vállalatnál már 2018-ban megkezdődik a kompakt SUV, az Audi Q3 gyártása, amely korábban Spanyolországban, Martorellben készült.Az új Audi Q4 gyártása az Audi Hungaria jelenlegi járműgyárában kezdődik meg, amely kifejezetten a Q-modellek gyártásához egy 80 000 négyzetméteres karosszériagyárral bővül. Az Audi Q4 új munkahelyeket is teremt Győrben.Nagy szükség van a vérfrissítésre, ugyanis az Audi korábban már közzétette 2016-ra vonatkozó számait, amelyből kiderült, hogy csökkent a belsőégésű motorok és az autók gyártása.A győri Audi-gyárban 1, 927 millió darab motort gyártottak tavaly, amely közel 5 százalékos csökkenést jelentett 2015-höz képest. Ez egyben azt is jelenti, hogy 2009 óta most először nem nőtt a Győrben gyártott motorok száma. Járműből is kevesebb gördült le a gyártószalagról, összesen 122 975 darab TT Coupé, Roadster, A3 Limousine és Cabriolet készült el, amely közel 23 százalékos csökkenést jelentett az előző évhez képest.Az új modellek bevezetésével, előállításával viszont ismét felpöröghet a gyártás Győrben a következő években.