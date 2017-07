Változhat a KRESZ

Fejlesztik a hálózatot

A napokban jelent meg a Magyar Közlönyben az a jogszabály, ami szerint 2018-ban és 2019-ben tízmilliárd forintot költenek több száz kilométernyi bicikliút megépítésére.Révész Máriusz kerékpározásért felelős kormánybiztos ennek kapcsán a portálnak elmondta, hogy idén egymilliárd forint van a bicikliutak tervezésére. A Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő (NIF) Zrt. egy keretközbeszerzést írt ki, ami meglehetősen elhúzódott, de mostanra már a 27 külön szakasz egyenkénti tervezésére is megvannak a győztesek. A szerződéseket még nyáron aláírják, 60 napja lesz a tervezőknek az engedélyes tervek elkészítésére.A 27 szakaszt főleg a Balaton körüli, a Duna melletti (Rajka és Budapest közötti EuroVelo 6), valamint a Budapest-Velencei-tó-Balaton közötti kerékpárút alkotja. Ezek a kiemelt projektek. Ezen kívül megtervezik a Tarcal-Tokaj-Bodrogkeresztúr és a Tokaj-Tiszabecs szakaszt is.Révész szerint idén meglesznek a kerékpárutak engedélyes tervei, és reméli, hogy még idén elindíthatják a kivitelezésekre is a közbeszerzési eljárásokat. Ha minden jól megy, 2018-ban a 27 szakasz döntő többsége megépül, 2019-re pedig az összes tervezett kerékpárutat megépítik.Ennek egyik biztosítéka, hogy a 2018-as költségvetésben 11 milliárd forint van erre elkülönítve, amihez 5 milliárd forintnyi uniós támogatást is hozzátehetnek. (Sőt, Révész szerint ezek mellett több milliárd forintnyi egyéb uniós forrás van még, elsősorban munkába járást segítő, önkormányzati kerékpárút építésre is.)A mostani kormányhatározatból kimaradt az EuroVelo 6 legborzasztóbb állapotú szakasza, ami Szentendre és Budapest között húzódik. Ennek szerencsére nem az az oka, hogy ahhoz hozzá se mernek nyúlni, hanem az, hogy erre a részre már aláírták a tervezési szerződést, mondta a kerékpáros biztos.A másik kérdéses szakasz a Budapest és Velencei-tó közötti, ami a mostani tervek szerint az egyenes összekötés helyett tesz egy több mint tíz kilométeres kerülőt Etyek felé, hogy a dimbes-dombos vidéken jól leizzassza majd a bringásokat. Ennek a pluszkanyarnak a szükségességéről is megkérdezték Révész Máriuszt, aki a következőket mondta:Erről a nyomvonalról már több éve, 2011-ben kormánydöntés született, erről készült a tanulmányterv is. És ha növekszik a bringások száma, idővel megépülhet a gyorsabb útvonal is.Révész szerint a jövőre épülő kerékpárutak jobb minőségűek lesznek, mint az elmúlt években megépítettek. Az építtető NIF Zrt. ugyanis érvényesíti a minőségre vonatkozó szigorú szabványokat. A panaszok eddig elsősorban az önkormányzatok által épített kerékpárutakra futottak be.Kérdés, hogy ha Budapest határáig meg is épül a balatoni kerékpárút és az EuroVelo 6, mi lesz onnantól. A kormánybiztos szerint a fővárosi önkormányzat 8,5 milliárd forintot kapott kerékpárutakra, és mire az építkezések Budapest határához érnek, készen kell lennie a folytatásnak is, amiről egyébként Tarlós Istvánnal már egyeztetett is.Egy kormányhatározat is segítheti, hogy az új kerékpárutak ne csak jobb minőségűek, hanem olcsóbbak is legyenek. Az eddigi gyakorlat szerint az érintett közműcégek, amennyire csak lehetett, ráterhelték a közműkiváltásokat a kerékpárút-építésekre. A hamarosan hatályba lépő új szabály szerint a kiváltásokat mostantól a közműcég állja, a költségeit pedig az állam csak utólagosan, szigorúan csak az indokolt költségek után fizeti meg.Révész közölte, hogyPéldaként három elemet emelt ki a csomagból:Révész elmondta, hogy több uniós országban már ezek a közlekedési szabályok működnek. A módosításokról szeptemberben még további egyeztetéseket tartanak autós szervezetekkel, rendőrséggel, utána születhet meg a jogszabály.A távlati kerékpárút-fejlesztésekkel kapcsolatban Révész közölte, hogy a napokban fogadta el Brüsszelben a nemzetközi kerékpáros szervezet az ausztriai Bódeni tótól induló Magyarországot nyugatról keletre (Szentgotthárd és Debrecen között) átszelő EuroVelo 14 nemzetközi kerékpárút nyomvonalát. Az EuroVelo 14 fontos szakasza lesz a balatoni kör déli szakasza, valamint a Balaton-Budapest közötti kerékpárút is.